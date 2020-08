HANNOVER

In den vergangenen Monate ist in der Wirtschaft durch die Corona-Pandemie vieles zusammengebrochen, Produktionsrückgang, Kurzarbeit, sogar Stillstand waren – zumindest für einige Wochen – das Ergebnis. Welche Antworten darauf hat die Wirtschaftsfördergesellschaft HannoverImpuls von Stadt und Region Hannover aktuell und für die Zukunft? Das wollte der Wirtschaftsausschuss der Region jetzt wissen, und bekam Antworten: „Wir unterstützen die Unternehmen in der Breite dabei, eine Innovationsbereitschaft zu schaffen beziehungsweise sie zu erhöhen“, benannte Alexander Skubowius, der Fachbereichsleiter aus der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung bei der Region Hannover, die Kernstrategie. Gemeint ist damit neben der Digitalisierung in den (auch mittelständischen) Betrieben ebenso die Hilfe bei der internen organisatorischen Innovation. Auch mehr Fördermittel von Bund und Land wolle man für HannoverImpuls binden.

450.000 Euro Förderung für einen Digitalfonds

Eine konkrete Fördermaßnahme hatte der Wirtschaftsausschuss in der Sitzung gleich selbst beschlossen: 450.000 Euro stellt die Region für den „Fonds für Digitales“ für gemeinnützige Organisationen und Start-Up-Unternehmen zur Verfügung. Eine Förderung von bis zu 20.000 Euro pro Antragsteller ist dadurch möglich, von dem Geld soll zweckgebunden Hart-und Software angeschafft werden. Das Geld steht für die Bereiche Sport, Kultur, Soziales, Ehrenamt und für junge Start-Ups aus den Bereichen Sozial-, Kultur- und Kreativwirtschaft mit dem Ziel zur Verfügung, die Digitalisierung in der Region Hannover zu professionalisieren. Projektpartner ist das kreHtiv Netzwerk Hannover.

Skubowius führte aus, dass die Pandemie auch für die regionale Wirtschaft ein einmaliges, bislang noch nie dagewesenes Ereignis sei, bei dem nicht nur die Nachfrage nach Produkten weggebrochen sei, sondern auch deren Angebote. Man liege im aktuellen Quartal zehn Prozent unterhalb der Produktivität im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei den Arbeitsämtern sei für ein Drittel aller Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet worden. „Damit liegt die Region Hannover bei der Kurzarbeit über dem Bundesdurchschnitt, der 25 Prozent beträgt“, sagte der Fachbereichsleiter. Der Ausbildungsmarkt nehme aktuell zehn Prozent weniger junge Leute auf als 2019. „Durch den 13. Abiturjahrgang, der zusätzlich auf den Markt drängt, verschärft sich die Lage zusätzlich.“ Vor diesem Hintergrund habe HannoverImpuls eine Ausbildungskampagne laufen und begleite die Jugendlichen durch Ausbildungslotsen.

„Runder Tisch“ für die Veranstaltungswirtschaft

Für die Veranstaltungsbranche, die extrem unter der Pandemie durch die Hygiene-Auflagen des Landes leidet, hat HannoverImpuls einen Runden Tisch ins Leben gerufen mit Vertretern aus Messe, messenahen Unternehmen, Hotellerie, Dehoga und Gastronomie. Dabei sind außerdem Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay, Stadtkämmerer Axel von der Ohe als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Messe sowie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Finanzminister Reinhold Hilbers. Ziel sind zeitnahe, abgestimmte Aktionen, sobald die Wirtschaft und der Messebetrieb wieder anläuft. Zudem erarbeiten die Teilnehmenden ein stets aktuelles Lagebild.

„Bei allen Maßnahmen, die wir uns überlegen und an denen wir arbeiten, dürfen wir uns aber nicht verzetteln“, betonte Skubowius. Deshalb konzentriere man sich auf einzelne Themenfelder. Dazu zählen neben der Digitalisierung auch die Kreislaufwirtschaft mit der Frage, was man in der Region eigentlich produzieren wollte. Leitlinien von HannoverImpuls hatte kürzlich Geschäftsführerin Doris Petersen vorgestellt und dabei etwa auch das Thema Gaming und E-Sports sowie die Gesundheitswirtschaft benannt. Außerdem bleibt nach ihren Ausführungen die Unterstützung der Gründerszene in der Region ein Schwerpunkt der Arbeit.

Neue Arbeitsplätze im Nahverkehr als Hilfe von der Region

Skubowius ist sich sicher, dass sich die Folgen der Krise bis ins Jahr 2021 hinziehen. Und das, was man jetzt als Schulden für Förderprogramme aufnehme, müsse refinanziert werden. „Diese Krise zieht sich hin.“ Gegen den geplanten oder bereits eingeleiteten Arbeitsplatz-Abbau etwa bei Conti, Messe oder VWN könne die Region oder HannoverImpuls indes nur wenig ausrichten, ergänzte Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz. Man könne allenfalls im Nahverkehr begrenzt Arbeitsplätze für Entlassene schaffen, was im Fall von Sitzhersteller Sitech und Karstadt geschehen sei. Konkret habe man außerdem helfen können, indem die Region Bauaufträge während der Pandemie nicht gestoppt habe, etwa in Schulen. „Das betraf aber eher mittelständische Unternehmen“, so Franz.

