Hannover: Impfzentrum hat zu viel Astrazeneca

Hannover

Vor wenigen Monaten wäre man im Impfzentrum auf dem Messegelände noch glücklich über den Zustand gewesen. „Das Land hat uns Sonderrationen mit Astrazeneca zugewiesen“, erklärte Regionssprecherin Christina Kreutz auf NP-Anfrage. So wies das Impfzentrum Hannover für Mittwoch mehr als 1800 frei Impftermine mit Astrazeneca aus (Stand: Montag, 17 Uhr).

Ausgerechnet Astrazeneca. „Im Impfzentrum ist in der Tat spürbar, dass Termine mit diesem Vakzin weniger in Anspruch genommen werden“, sagt Kreutz. Grund: Dieses Vakzin weist als äußerst seltene Nebenwirkung Hirnvenenthrombosen auf – besonders bei jüngeren Frauen. Deshalb wird auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) in den Zentren Astrazeneca nur an Über-60-Jährige verabreicht.

Zweitimpfungen mit Astrazeneca fallen häufiger aus

Aus diesem Grund bietet die Region diesen Stoff über die Impfbrücke an. Hier können kurzfristig Termine bei Ärzten oder in Zentren vereinbart werden, falls Immunisierungsstoff am Ende des Tages übrig bleiben sollte.

Besteht nicht die Gefahr, dass wertvoller Impfstoff weggeworfen werden muss? Die Regionssprecherin verneint diese Frage. „Ungeöffnete Impfdosen bleiben im System und werden für neue Termine angeboten.“ Hingegen geöffnete Dosen werden über die Impfbrücke angeboten und verbraucht. Es bleibe so gesehen nichts übrig.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings haben die negativen Nachrichten über Astrazeneca für ein weiteres Problem gesorgt. Menschen lassen Zweitimpfungen mit diesem Vakzin häufiger verfallen. In welchem Maße dies der Fall ist, kann die Regionssprecherin nicht sagen. „An Tagen mit Erst- und Zweitimpfungen gibt es kaum eine Möglichkeit, eine solche Zahl zu ermitteln.“

„Unsere Infrastruktur ermöglicht es, mehr Menschen zu immunisieren“, sagt Christina Kreutz. Aber man sei abhängig von den Lieferungen der Impfstoffe. Trotz des Impfstoffmangels auf der einen Seite und dem Wirbel um Astrazeneca auf der anderen Seite, arbeitet die Einrichtung auf dem Messegelände auf Hochtouren. In der vergangenen Woche seien täglich 6000 Menschen gegen das Coronavirus immunisiert worden, sagt Kreutz. Bislang seien im Impfzentrum Hannover 552.000 Menschen geimpft worden, davon 343.000 Erstimpfungen und 209.000 Zweitimpfungen.

In Niedersachsen ist rund die Hälfte der Menschen einmal gegen Corona geimpft. Gleichzeitig stehen noch deutlich mehr als eine halbe Million Menschen auf den verschiedenen Wartelisten für einen Impftermin. Im Juli rechnet das Sozialministerium mit einer geringeren Vakzin-Lieferung als geplant. Sozialministerin Daniela Behrens glaubt dennoch, jedem Niedersachsen im Laufe des Sommers ein Impfangebot machen zu können.

Von Thomas Nagel