Abgesagte Impftermine, reduzierte Liefermengen der Vakzine, lange Warteschlangen vor den Impfstellen: Jetzt, wo die Impf- und Boosterkampagne wieder mehr Fahrt aufnimmt, können Arztpraxen, mobile Impfteams und Zentren den Ansturm kaum noch bewältigen. Und das liegt vor allem daran, dass nicht annährend so viel Impfstoff bei den Stellen eingetroffen ist wie bestellt. „Die Versorgungslage mit neuen Impfstofflieferungen gibt momentan Anlass großer Sorge“, sagt Thomas Spieker, Sprecher der Ärztekammer.

„Aus Kinder- und Jugendarztpraxen in der Region Hannover hören wir, dass diese Woche nur ein Bruchteil der bestellten Impfdosen geliefert werden kann. Konkret aus einer Praxis: Statt 170 bestellter Vials (Fläschchen mit sechs Dosen Vakzin bei Biontech) nur 60.“ Entsprechend entfallen die Termine. Auch für die kommende Woche wird erneut mit reduzierten Lieferungen gerechnet.

Erstimpfungen ziehen an

„Die vorbestellten Mengen wurde nicht geliefert – und auch die Moderna-Dosen wurden für diese Woche reduziert“, sagt Detelf Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Auch beim Hausärzteverband läuten die Alarmglocken. „Wir haben für diese Woche statt der bestellten 450 Impfdosen lediglich 100 erhalten“, sagt Verbandsvorsitzender und Allgemeinmediziner Matthias Berndt. Die Praxen müssten eine Vollbremsung machen, was die Impftermine betreffe. Das hat auch Sigrid K. aus dem Heideviertel erfahren. „Mein Termin acht Monate nach der Zweitimpfung wurde mangels Impfstoffs kurzfristig abgesagt.“ Einen neuen habe sie noch nicht erhalten, sie solle ihr Glück in einer Warteschlange versuchen.

Für Riskogruppen werden zwar vielerorts noch Reservetermine zurückgehalten, aber wer jetzt ganz ohne Vorerkrankung einen Impftermin haben möchte, muss zuweilen bis zum Frühjahr warten. „Die Heime sind mittlerweile gut durchgeimpft, auch zum dritten Mal“, so Berndt. Und auch ein Großteil der Risikopatienten sei bereits versorgt oder mit einem Impftermin bedacht.

Für Berndt, seine Kollegen und Kolleginnen ist der knappe Impfstoff ein Rückschlag. Zum einen haben viele Praxen viel Aufwand in die Organisation der Termine und Benachrichtigung der Patienten gesteckt. „Außerdem konnten wir einen positiven Trend beobachten – seit der 2-G-Regelung haben auch die Erstimpfungen wieder angezogen.“ Für die kommenden Wochen rechnen die Hausärzte vor allem mit Lieferungen des Impfstoffs von Moderna. Eine Garantie, dass die Praxen vollumfänglich beliefert werden können, konnte das Bundesgesundheitsministerium aber auch für dieses Vakzin nicht geben. Moderna soll gemäß der Stiko-Empfehlung vor allem für Menschen über 30 Jahre eingesetzt werden, die Jüngeren würden dann die rationalisierten Kapazitäten von Biontech erhalten. „Ich bestelle künftig alles, was ich bekommen kann, da ich davon ausgehen muss, dass nicht alles geliefert wird“, betont der Verbandsvorsitzende.

100 Dosen bestellt, 30 geliefert

Auch in den Apotheken sorgen die reduzierten Liefermengen für viel Unruhe. „Es ist sehr ungünstig, dass der Engpass zeitlich mit dem Anziehen der (Booster)-Impfungen zusammenfällt“, sagt Hildegard Kruse-Behrends, Inhaberin der Lister Apotheke zur Kugel. Monatelang habe es geheißen, es stehe unbegrenzt Impfstoff zur Verfügung – und nun müssten sich Praxen mit Teillieferungen zufrieden geben. „Was sollen wir machen, wenn wir 100 Dosen für eine Praxis bestellen, aber nur 30 bekommen? Es gibt keine Möglichkeit spontan an Impfstoff zu kommen.“

Der Schwarze Peter für den Engpass wird zwischen den Beteiligten hin- und hergeschoben. Der Hausärzteverband geht davon aus, dass das Bundesgesundheitsministerium (BGM) nicht ausreichend Impfstoff bestellt und bevorratet hat. Das BGM wiederum erklärt, einige Impfstellen hätten eine rechtzeitige Bestellung (jeweils bis Dienstag der Vorwoche) versäumt. Das Ministerium liefere für diese und kommende Woche deutschlandweit jeweils neun Millionen Boosterimpfdosen aus, wie ein Sprecher erklärt.

Impftermine in Gefahr

Das Niedersächsische Gesundheitsministerium kann sich die abgespeckten Lieferungen nur mit Logistikproblemen erklären und fordert mehr Transparenz. Apotheken vermuten, dass Ärzte zu spät bestellt haben. Das wiederum streiten die Mediziner ab. „Hätten wir zu spät bestellt, würden wir ja gar nichts bekommen und nicht Teillieferungen“, so die niedergelassenen Ärzte. Das Gesundheitsministerium will prüfen, wo das Leck in der Lieferkette ist. Viele Impftermine seien jetzt in Gefahr – es müsse geklärt werden, ob aus Mangel oder aufgrund einer Panne, so eine Sprecherin.

Matthias Berndt und Kollegen sind dazu übergegangen, auf langfristige Impftermin-Planung vorerst zu verzichten. „Wir können ja gar nicht mehr abschätzen, wann wie viel Impfstoff kommt.“ Für dieses Jahr allerdings sind die Terminkalender voll. Viele Praxen seien wirklich am Ende durch das ganze Hin und Her. „Wir appellieren jetzt aber auch an die Menschen, auf zeitaufwendige Diskussionen über die Vakzine zu verzichten. Wir Praxen verimpfen den besten für die Patienten erhältlichen Impfstoff.“

Von Susanna Bauch