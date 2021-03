Hannover

Am Wochenende hat die Impfkampagne für das Personal von Kindertagesstätten begonnen – und gleich für Ärger gesorgt. Denn während am Sonnabend die ersten 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von städtischen Kitas ihre erste Impfung erhielten, gingen ihre Kolleginnen und Kollegen aus Einrichtungen freier Träger leer aus.

„Wir haben uns als Kohorte mit 699 Mitarbeitern im Impfzentrum anmelden wollen“, erklärte AWO-Vorstand Burkhard Teuber am Montag im Jugendhilfeausschuss. Die Freude über die hohe Impfbereitschaft wurde ihm aber gleich vergällt: „Die Feuerwehr hat uns ausdrücklich untersagt, mit einer so großen Menge zu kommen.“ Dass ausgerechnet die städtischen Mitarbeiter damit keine Probleme hatten, sorge in den Einrichtungen für Unmut.

Alles nur ein Missverständnis?

Böses Blut also und das Gefühl, Impfkandidaten zweiter Klasse zu sein? Doch wahrscheinlich alles nur ein Missverständnis, glaubt man in der Verwaltung. Wiebke Stärk, Vize des städtischen Bereichs Kindertagesstätten, versicherte: „Ich habe mit der Feuerwehr gesprochen und es wurde bekräftigt, dass es die Möglichkeit gibt, entsprechende Kohorten impfen zu lassen.“ Man sollte dies bloß bei der Kontaktaufnahme deutlich machen. Das sei bei dem Versuch der Anmeldung auch genau so gemacht und dennoch abgelehnt worden, versicherte Teuber.

Für Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski liegt da offenbar ein Kommunikationsproblem vor. „Wir werden dem noch mal nachgehen“, sagte sie, „und diese Frage sehr schnell beantworten.“ Schließlich habe man gemeinsam ein großes Interesse an einer schnellen Aufklärung. „Damit sich keine Beunruhigung festsetzen kann.“ Geimpft wurde übrigens mit Moderna. Perspektivisch werde aber auch wieder Astrazeneca zur Anwendung kommen, so Stärk.

Am Abend meldete die Stadt dann, dass es nun Impftermine für die 699 Mitarbeiter der freien Träger gebe, und zwar am 26. und 27. März sowie am 1. April. Dafür würde die Feuerwehr mit mobilen Teams zu einem mit der AWO vereinbarten Ort kommen. Auch 1300 weitere städtische Kita-Mitarbeiter hätten sich zur Impfung angemeldet, die nun ebenfalls sukzessive erfolgen würden.

100 städtische Mitarbeiter als Tester

Hinsichtlich der Testung der Mitarbeiter gebe es jedoch noch offene Fragen, so Rzyski. Die Stadt hat selbst 100 ihrer Mitarbeiter dazu ausgebildet, Testungen vorzunehmen. Seit dem 8. März werde regelmäßig getestet. „Wir schwanken aber noch zwischen ein- oder zweiwöchigen Abständen“, berichtete die Dezernentin. Unsicherheiten gebe es auch hinsichtlich der Finanzierung, die derzeit auch bei den freien Trägern von der Stadt übernommen werde. „Das Land hat dazu noch keine klaren Aussagen gemacht.“

