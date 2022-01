Hannover

Bereits kurz vor Weihnachten hatte das Kinderkrankenhaus auf der Bult beim Stadionimpfen in der HDI Arena teilgenommen – nun soll es erneut zwei Impfaktion in der speziellen Location geben, dieses Mal allerdings nur für das Impfen von Kindern.

Im Logenbereich des Stadion wird es am Mittwoch, 12. Januar und Mittwoch, 9. Februar erneut Impfaktionen für Kinder und Jugendliche ab 5 Jahren geben. „Mit der Unterstützung von Hannover 96, des Arbeiter-Samariter-Bundes Hannover, der Marien-Apotheke und der Region Hannover wird das Kinder- und Jugendkrankenhaus an beiden Tagen fünf Impfstraßen einrichten, in denen der für Kinder angepasste Impfstoff von Biontech verabreicht wird“, teilte das Krankenhaus mit.

Die Impftermine zwischen 15 und 19 Uhr sind ausschließlich über das offizielle Impfportal des Landes Niedersachsen erhältlich, wo die Termine inzwischen freigeschaltet sind.

Von okz