Hannover: Impfen im Stadion statt Stadionsingen

Hannover

Es wäre ein beachtlicher Weihnachts-Event geworden, Hannovers erstes Stadionsingen in der HDI-Arena am Abend des 22. Dezember. „2500 Tickets waren schon weg“, sagte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes gestern etwas wehmütig, „ohne dafür groß Werbung zu machen. Die sollte jetzt erst anlaufen.“ Aber, so sagte der Hauptpastor der Marktkirche auch, „so ein Singen mit vielen tausend Menschen passt nicht in die Zeit, dafür passt eine große Impfaktion in die Zeit.“

So wird aus dem Stadionsingen zwei Tage vor Heiligabend das Stadionimpfen, möglicherweise sogar Hannovers größte Impf-Aktion der Corona-Krise. „Jeder, der sich anmeldet, soll seinen Piks bekommen“, versprach Regionspräsident Steffen Krach, „wir wollen niemand wegschicken. Wenn 5000 kommen sollten, müssen wir es eben hinbekommen, dass 5000 geimpft werden.“ In nur sieben Stunden, das Stadionimpfen beginnt am 22. um 15 und endet um 22 Uhr.

Rahmenprogramm mit Musik und 96-Spielern

Musikalisch begleitet vom Gospelchor PrayStation unter der Leitung von Gospelkantor Jan Meyer, ein kleines Orchester unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Harald Röhrig spielt Advents- und Weihnachtslieder. Ex-Bischöfin Margot Käßmann, die beim Singen die Weihnachtsgeschichte lesen sollte, wird auch eingebunden. Die Fußballarena soll stimmungsvoll beleuchtet werden, jeder Impfwillige ein kleines Geschenk erhalten und 96-Profichef Martin Kind versprach: „Alle Spieler, die verfügbar sind, werde ich davon überzeugen, zumindest zeitweise mit dabei zu sein.“ Geimpft sind die Zweitligakicker bereits, „wir haben im Team eine 100-Prozent-Quote“, so Kind, der für das Impfen den gesamten VIP-Bereich freigibt. „Alle drei Ebenen können genutzt werden“, sagte der 77-Jährige, geimpft werden kann somit auf mehr als 2000 Quadratmetern.

Als „Hoffnungsschimmer in dieser schweren Zeit“, hatte sich Oberbürgermeister Belit Onay aufs Singen gefreut, „aber es ist wichtig und richtig, so zu reagieren und diese Impfaktion als Akt der Solidarität zu verstehen. Wo könnte man das besser machen als an einem Ort, den alle Menschen kennen und dem sie vertrauen’“, fragte der Grünen-Politiker, „dieser Ort ist die Arena, in der sonst alle hinter 96 stehen.“ Onay will unbedingt „selbst vorbeischauen“.

Bei Stiko-Empfehlung auch Impfung von Kindern

Wenn die Ständige Impfkommission wie erwartet Mitte Dezember Impfungen für Kinder empfiehlt, sollen am 22. auch Fünf- bis Elfjährige im Stadion geimpft werden. „Wir schicken dafür ein extra ausgebildetes Team“, kündigte Ärztin und Stiftungs-Vorständin Agnes Genewein vom Kinderkrankenhaus auf der Bult an, „viele Eltern warten seit langem auf eine Impfmöglichkeit für ihre Kinder.“

Gerade werden Impfteams zusammengestellt, Müller-Brandes, selbst Ehemann einer Ärztin, ist sicher: „Bei dieser Aktion finden sich gewiss ganz viele, die mitmachen und helfen wollen.“ Krach versprach „die volle Unterstützung der Region. Mit solch kreativen Aktionen helfen wir mit, dass wir aus dieser Pandemie kommen und es zu Weihnachten 2022 endlich das erste Stadionsingen geben kann.“

Ab morgen (10. Dezember) gibt es alle Informationen und ein Anmeldetool unter www.das-stadionimpfen.de

Von Christoph Dannowski