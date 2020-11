Hannover

Immer mehr Kinder und Jugendliche haben Sprachstörungen: Das belegen aktuelle Daten der Kaufmännischen Krankenkasse ( KKH). Demnach stieg die Zahl der betroffenen Sechs- bis 18-Jährigen von 2009 auf 2019 um rund 56 Prozent. Insgesamt sind mehr als sieben Prozent der Heranwachsenden betroffen, bei den unter Zehnjährigen sogar rund 15 Prozent.

Zu Störungen der Sprachentwicklung zählen Wortschatzdefizite, Schwierigkeiten, bestimmte Laute zu artikulieren oder auch ganze Sätze zu bilden und zu verstehen. Auch immer mehr ältere Kinder und Jugendliche benötigen nach Angaben der KKH daher eine sprachtherapeutische Behandlung.

So nahm die Zahl der betroffenen Elf- bis 14-Jährigen von 2009 auf 2019 um 117 Prozent zu, die der 15- bis 18-Jährigen sogar um 142 Prozent. Zum Vergleich: Bei den Grundschülern liegt das Plus bei 47 Prozent. Jungen sind deutlich häufiger von Sprachproblemen betroffen. Jeder elfte Junge im schulpflichtigen Alter habe Schwierigkeiten mit der Sprache oder dem Sprechen, so das Ergebnis der KKH-Auswertung. Bei den Mädchen ist es nur jedes achtzehnte.

Negative Auswirkungen durch Homeschooling

Die Ursachen für Sprachentwicklungsstörungen bei Heranwachsenden sind unterschiedlich. Eine Hörstörung kann ebenso ursächlich sein wie Erbkrankheiten oder auch mangelnde Sprachförderung in der Familie. Wer zu viel Zeit vor dem Fernseher, PC und mit dem Smartphone in der Hand verbringt, kann die Symptome zudem verstärken.

Auch das angesichts der Corona-Pandemie eingeführte Homeschooling dürfte sich nach Auffassung der KKH negativ auswirken. Denn bei dieser Form des Lernen tritt an die Stelle des direkten kommunikativen Austausches mit Lehrern und Mitschülern die Arbeit daheim allein am PC. „Das kann der allgemeinen Sprachkompetenz schaden, die dadurch weniger trainiert wird. Dabei ist sie in unserer Gesellschaft ein zentraler Schlüssel für persönlichen, sozialen und beruflichen Erfolg“, sagt ein Sprecher. Denn der nahezu tägliche Umgang mit digitalen Medien und dem Internet in Schule, Beruf und Freizeit setzt voraus, Sprache als Kommunikationsmittel uneingeschränkt einsetzen zu können. Die KKH begrüßt daher den aktuellen Beschluss von Bund und Ländern, die Schulen während der Corona-Pandemie grundsätzlich weiter offen zu halten.

„Entscheidend für die Entwicklung von Kindern ist es, Sprachauffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und darauf einzugehen oder sogar therapeutisch zu behandeln“, sagt KKH-Mediziner Bastian Resch. denn in einigen Fällen führen Sprachstörungen zu Spott durch andere Kinder. Resch: „Das kann die Betroffenen zum Stillschweigen bringen und sie auch psychisch stark belasten, was ihrem Selbstwertgefühl schaden und zu Ängsten führen kann.“

Eltern sind gefordert

Wenn es um die sprachliche Entwicklung von Jungen und Mädchen geht, seien Eltern enorm gefordert. Sie müssten wachsam sein, ob ihr Kind altersgerecht spricht – auch wenn das für Laien manchmal nicht leicht einzuschätzen sei, so der Mediziner: „Achten Sie auf die Entwicklung Ihres Kindes und haben Sie vor allem Geduld, denn die Sprachentwicklung ist ein Prozess, der Zeit benötigt.“

Und er empfiehlt Eltern, sich an einen Kinderarzt zu wenden, sollte man das Gefühl haben, die Sprachentwicklung könnte gestört sein. Normalerweise werden sogenannte Sprachentwicklungsstörungen im Rahmen der U-Untersuchungen beim Kinderarzt festgestellt.

Und der KKH-Mediziner rät allen Eltern: „Fördern Sie die Sprachkompetenz Ihres Kindes in allen Altersstufen kontinuierlich und aktiv. Lächeln Sie Ihr Kind an, wenn es anfängt zu brabbeln oder durch Mimik und Gestik mit Ihnen Kontakt aufnimmt. Dadurch bestärken Sie Ihren Nachwuchs, mit Ihnen zu kommunizieren.“ Resch weist zudem auf die große Bedeutung von Vorlesen hin: „Lesen Sie Ihrem Kind viel vor, wenn es noch klein ist. Und führen Sie Gespräche mit Ihren Kindern über unterschiedliche Themen, das schafft Sprachanreize.“

Von Britta Lüers