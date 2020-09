HANNOVER

Die Corona-Pandemie wirkt sich weiter negativ auf den Ausbildungsmarkt in der Region Hannover aus. Rund 1500 Jugendliche mehr als noch im August sind aktuell auf der Suche nach einer Ausbildung, teilte Oliver Brandt, Teamleitung Beschäftigungsförderung bei der Region Hannover, im Ausschuss für das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit mit.

Stellenmeldungen würden zwar wieder reinkommen, insgesamt aber sei die Zahl der Ausbildungsplätze gesunken. Industrie-und Handwerkskammer ( IHK) und Handwerkskammer (HWK) etwa würden deutlich weniger Stellen als noch im Vorjahr anbieten. Gut 5800 junge Erwachsene unter 25 Jahren sind zurzeit auf Jobsuche in der Region Hannover.

Anzeige

Ausbildungskampagne erregt positive Aufmerksamkeit

Die Region Hannover liegt damit im Trend: Nach einer aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit ist die Jugendarbeitslosigkeit in Bremen und Niedersachsen generell seit April deutlich angestiegen und bewegt sich seitdem auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren. In Niedersachsen waren im August rund 35.000 Menschen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 29 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In Bremen waren es rund 1.800, 54 Prozent mehr als im August 2019. Mitte August hatte es in der Region Hannover zwar 1900 offenen Ausbildungsstellen gegeben, doch nicht immer würden sie zu den Bewerbern passen, so Brandt.

Weitere NP+ Artikel

Vor dem Hintergrund des angespannten Ausbildungsmarktes hat der Regionale Bildungsbeirat schon im Sommer ihre Bemühungen verstärkt, Unternehmen und Schulabgänger zusammen zu bringen – Betriebe trauen sich nicht, Azubis einzustellen, und viele Jugendliche wissen nicht, ob sie sich überhaupt bewerben sollen. Seit Juli und noch bis Dezember läuft die Aktion „Digga muss los! Ausbildung wartet“ , die sich an die Jugendlichen richtet. Und die Aktion „Klar bilden wir aus!“ soll die Ausbildungsbetriebe motivieren, Jugendliche einzustellen. Gespielt werden die Kampagnen auf verschiedenen sozialen Medien, bei Facebook und Instagram etwa haben sie bis heute über 83.000 Personen gesehen bei mehr als 200.000 Seitenaufrufen.

Online-Ausbildungsmesse „Best Job Ever“ am 30.Oktober

Hoffnung setzt der Bildungsbeirat auch auf die eintägige virtuelle Ausbildungsmesse „Best job Ever“ am 30. Oktober, einem Freitag. Sie findet statt von 17 bis 21 Uhr und wird über die sozialen Kanäle Youtube, Instagram und Facebook gestreamt, also ausgestrahlt. In Kurzvideos stellen sich Unternehmen vor, sprechen Azubis über ihre Ausbildung und anschließend können interessierte Jugendliche mit dem für sie interessanten Betrieb chatten, sich also direkt austauschen. 50 Betriebe mit 70 Berufen machen bei der Premiere mit, etwa die Üstra, Telekommunikationsanbieter htp, die Region Hannover und der Madsack Mediencampus. Im Internet unter https://www.best-job-ever.de/ ist eine Seite eingerichtet mit allen Informationen zu der Veranstaltung.

2021 legt der Regionale Bildungsrat den Fokus bei seinen Ausbildungsbemühungen auf drei Schwerpunkte: auf junge Menschen mit Behinderungen, auf Jugendliche mit Sprachförderbedarf und auf Neuzugewanderte. Zudem soll es ein zentrales Anmeldeverfahren über Online an den Berufsbildenden Schulen (BBS) geben, um den Zugang zu erleichtern. Auch eine „entschleunigte Ausbildung“ plant der Bildungsrat – für lerneingeschränkte Jugendliche und junge Menschen mit Sprachbarrieren. Ebenfalls an den Berufsbildenden Schulen geht ein inklusives Kompetenzzentrum an den Start, voraussichtlich im Frühjahr 2021.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Etat zu gering: Kaum Spielraum für Hilfen bei Corona-Folgen

Für Programme gegen die Jugendarbeitslosigkeit stehen im nächsten Jahr 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Wegen finanzintensiver Projekte wie die Jugendberufshilfe PACE sind allerdings fast alle Mittel für 2021 gebunden, dem Regionalen Bildungsbeirat bleiben lediglich rund 12.000 Euro zur freien Verfügung. „Wir haben kaum Spielraum für neue Vorhaben, auch nicht, um auf die Corona-Folgen einzugehen“, so Oliver Brandt. Die Reaktion aus der Politik kam prompt: „Das ist zu wenig. Da muss etwas zugelegt werden“, sagte Thomas Siekermann von der Regions-FDP.

Von Andreas Voigt