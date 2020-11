Hannover

Immer mehr Menschen in Hannover fühlen sich rassistisch beleidigt oder diskriminiert. Das geht aus einer Anfrage der SPD-Fraktion an die Stadt hervor, die sie am Donnerstag in der Ratssitzung gestellt hat. Demnach hat es in den vergangenen drei Jahren seit Januar 2017 eine Zunahme von 69 Fällen gegeben. Nach Angaben von Sozialdezernentin Sylvia Bruns ( FDP) wurden der Antidiskriminierungsstelle (ADS) der Stadt vor drei Jahren 102 Fälle gemeldet, 2018 waren es 122 und im vergangenen Jahr 171 Fälle. Bis Mitte November dieses Jahres sei die Zahl auf 252 Beratungsanfragen gestiegen, so die Dezernentin weiter.

Die meisten gemeldeten Diskriminierungen hat es nach Schilderungen der Sozialdezernentin im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben, danach spielten sich diskriminierende Vorfälle am Arbeitsplatz oder allgemein im Bereich Bildung ab und rund um die eigene Wohnung, aber auch bei Polizei oder Justiz fühlten sich Hannoveraner diskriminiert. Im Bereich der rassistischen Vorfälle führt die Stadt keine Statistik, ebenso wenig darüber, ob die Betroffenen männlich oder weiblich sind und welches Alter sie haben.

2021 liegt ein Schwerpunkt der Arbeit auf den Schulen

Die Antidiskriminierungsstelle gibt es seit 1998, ihre Einrichtung sei „gut und richtig“, so Sylvia Bruns. Der Anstieg der gemeldeten Fälle sei einerseits mit dem gestiegenen Bekanntheitsgrad der Anlaufstelle zu erklären, aber auch damit, dass Alltagsdiskriminierung allgemein zugenommen habe, sagte die Dezernentin weiter. Und: „Es gibt sicher noch eine Dunkelziffer, da ist noch was zu tun.“ Eine Zusammenarbeit gibt es etwa mit dem niedersächsischen Flüchtlingsrat mit Schwerpunkt Menschenrechte in Unterkünften, mit dem AStA der Leibniz-Uni und Vereinen, die sich für die Rechte mobilitätseingeschränkter Menschen einsetzen. Ab 2021 will die Antidiskriminierungsstelle Schulen stärker in den Fokus rücken und Aufklärungsarbeit leisten – weil die Stadt dort zunehmend Handlungsbedarf sieht.

Von Andreas Voigt