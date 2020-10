Hannover

Jede Woche steigt die Zahl der Corona-Infektionen sprunghaft weiter an. Das spiegelt sich auch in Niedersachsens Krankenhäusern wider. Dort nimmt auch die Zahl der Patienten mit schweren Krankheitsverläufen immer mehr zu. Vor allem unter den über 65-Jährigen breitet sich das Virus inzwischen wieder rasant aus. Experten sind daher besorgt.

Nach Angaben des Sozialministeriums in Hannover wurden am Dienstag 510 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 104 davon auf Intensivstationen. Am Montag betrug die Gesamtzahl noch 467 und am Dienstag vor einer Woche 392. Die Zahl neuer nachgewiesener Infektionsfälle stieg am Dienstag um 616. Insgesamt gibt es in Niedersachsen rund 41.000 Krankenhausbetten, davon mehr als 2500 Intensivbetten. Sie waren im Frühjahr zu etwa 20 bis 30 Prozent mit Corona-Patienten ausgelastet.

75 Prozent mehr Erkrankte unter den über 60-Jährigen

Noch sei die Situation nicht kritischer als im Frühjahr, so Oliver Grimm, Sprecher im Sozialministerium, denn die Covid-19-Erkrankten seien derzeit im Schnitt noch jünger als im Frühjahr. „Allerdings hat es eine sehr hohe Zunahme bei den über 60-Jährigen gegeben. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl in dieser Altersgruppe um 75 Prozent auf nun 843 Patienten an.“ Damit steige auch das Risiko von schweren Krankheitsverläufen drastisch an.

64 Patienten müssen aktuell künstlich beatmet werden. Auch diese Zahl steigt täglich. Vergangenen Donnerstag waren es noch 42 Patienten, die wegen eines schweren Krankheitsverlaufs an Beatmungsmaschinen angeschlossen werden mussten, am Montag vergangener Woche 31 und am 12. Oktober lag die Zahl noch bei 22. In der Region Hannover werden derzeit 28 Personen im Krankenhaus behandelt. „Die Zahl ist aktuell relativ stabil und in dieser Woche sogar leicht gesunken. Am letzten Mittwoch waren es 32 Patienten“, so Regionssprecher Christoph Borschel. Angesichts der allgemein steigenden Infektionszahlen sei dies momentan eine sehr gute Nachricht.

„Es liegt nun an jedem einzelnen Bürger“

Bis sich die Infektionszahlen in den Krankenhäusern, also insbesondere die schweren Verläufe, bemerkbar machen, vergehen etwa vier Wochen. Darauf hatte MHH-Infektiologe Matthias Stoll im Gespräch mit der NP bereits vor wenigen Tagen hingewiesen. „Wir merken deutlich, dass die Infektionszahlen steigen. Bisher ist aber noch zum Glück der Anteil der Patienten geringer, die schwer krank sind und intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Doch auch im Frühjahr war es so, dass die wirklich schweren Corona-Fälle erst mit Verzögerung in die Krankenhäuser kamen“, sagte Stoll.

Ministeriumssprecher Grimm betonte am Dienstag: „Es liegt nun an jedem einzelnen Bürger, seinen Teil beizutragen, damit die Infektionszahlen nicht weiter unkontrolliert steigen. Denn das Problem ist leider, dass je mehr Infektionen wir haben, desto höher ist ganz automatisch auch die Zahl der Schwerkranken.“

Wird die Corona-Notklinik aus dem Ruhemodus geholt?

Die Corona-Notklinik auf dem Messegelände bleibe vorerst weiter im Ruhemodus, so Grimm. Die Behelfsklinik war im Frühjahr unter dem Eindruck des Notstands in Norditalien eingerichtet worden. Gebraucht wurde sie bisher nicht. Die Anlage verfügt über 485 Betten und kann innerhalb von vier Wochen für den Betrieb hochgefahren werden. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Notklinik angesichts des exponentiellen Wachstums dieses Mal in Betrieb genommen werden muss? „Stand heute ist es nicht erforderlich, die Notklinik hochzufahren. Aber ausschließen können wir es nicht. Wir hoffen, wie schon im Frühjahr, dass es nicht dazukommen wird.“ Denn, so der Sprecher weiter: „Allen muss klar sein: Diese Notklinik ist die allerletzte Linie, die es gibt. Danach kommt nichts mehr. Wenn wir dort den Betrieb tatsächlich aufnehmen müssen, sind alle Kliniken im Land bereits überlastet. Und das wollen wir unter allen Umständen verhindern.“

