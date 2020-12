Hannover

Mit einem Trick hat ein Imbissbetreiber an der Alten Stöckener Straße ( Stöcken) versucht, die Corona-Beschränkungen zu umgehen. Anstatt sich auf einen Außer-Haus-Verkauf an der Geschäftstür zu beschränken, lockte er Gäste mit dem Betrieb von Spielautomaten in sein Lokal.

Ein Zeuge hatte die Polizei informiert. Am Donnerstagnachmittag machten Zivilbeamte der Polizeiinspektion Besondere Dienste die Probe aufs Exempel. Gegen 17.30 Uhr nahmen sie den Imbiss genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten sie drei Gäste (29, 39, 41), die hinter Vorhängen verborgen an Spielautomaten saßen.

Der 45-jährige Betreiber versuchte normalerweise, Kontrolleure durch einen versteckten Ausschalter auszutricksen. Er konnte die Automaten über einen verdeckten Knopf an der Theke jederzeit deaktivieren, sobald sich Mitarbeiter der Ordnungsbehörden dem Imbiss näherten. Die Zivilbeamten erkannte er jedoch nicht.

Gegen ihn und die drei Gäste wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz geschrieben. Den Männern droht nun ein Bußgeld.

Von Andreas Krasselt