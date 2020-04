Am 1. Mai: Letzte Stadtbahn fährt um 23.15 Uhr ab Kröpcke

HANNOVER

Die Stadtbahnen der Üstra fahren ab Freitag, 1. Mai, künftig an allen Sonn- und Feiertagen durchgehend im 30-Minuten-Takt, teilt das Unternehmen mit. Der neue Takt ersetzt damit den bisherigen Sonntagsfahrplan für die Stadtbahnen. Eine Anschlusssicherung am Kröpcke ist eingerichtet. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Linie 10, sie fährt an allen Tagen der Woche durchgehend im 15-Minuten-Takt, also häufiger.

Der Betriebsschluss bei Stadtbahn und Bus zieht die Üstra außerdem vor. Der letzte Anschlussverkehr am Kröpcke fährt ab dem 1. Mai um etwa 23.15Uhr. Für die Regiobus gilt: Die Busse fahren an Feiertagen tagsüber nach dem üblichen Sonntagsfahrplan. Dies gelte bereits ab dem 1. Mai. Nachtliner, Ruftaxen und Anrufsammeltaxen entfallen in der Nacht dagegen bis auf Weiteres. Das Tagesangebot für Ruftaxen und Anrufsammeltaxen bleibt dafür bestehen. Ebenfalls entfällt das Freizeitangebot „Fahrradbus“ der Regiobus-Linie 835 rund um das Steinhuder Meer.

Sonderfahrplan besteht weiter – kein Nachtsternverkehr

Der Sonderfahrplan der Üstra ist seit dem 16. März gültig und wurde im Laufe der Zeit den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Üstra und Regiobus bieten durch diesen Fahrplan weiterhin rund 70 bis 80 Prozent des regulären Verkehrsangebots an. Die bereits kommunizierten Maßnahmen des Sonderfahrplans behalten ihre Gültigkeit – Üstra-Busse fahren von Montag bis Freitag nach dem Samstagsfahrplan. Die Stadtbahnen verkehren außerdem montags bis samstags ab Betriebsbeginn bis kurz vor 6 Uhr im 30-Minuten-Takt, mit Anschlusssicherung am Kröpcke. Danach setzt ein 15-Minuten-Takt ein. Dieser 15-Minuten-Takt bietet die Üstra bis etwa 19 Uhr an, danach verkehren die Bahnen bis zum Betriebsschluss im 30-Minuten-Takt mit Kröpcke-Anschluss. Die Linie 17 verkehrt außerdem ab Betriebsbeginn bis 20.30 Uhr durchgehend im 30-Minuten-Takt. Auf den Linien 2 und 8 gibt es während des Sonderfahrplans keinen Y-Verkehr, so die Üstra weiter. Zu den Zeiten des Schülerverkehrs setzt das Unternehmen bei Bus- und Stadtbahn Verstärkungswagen ein. Zudem fahren die Üstra-Busse wieder alle planmäßigen Schulfahrten. Aber: Der Nachtsternverkehr entfällt weiterhin.

Hygiene-und Abstandsregelungen haben weiter Bestand

Die Regiobus fährt weiterhin nach Samstagsfahrplan. Allerdings wurde das Angebot in den vergangen Wochen bedarfsgerecht zur Bedienung relevanter Einrichtungen wie Apotheken, Krankenhäuser und Schulen erweitert. Mit der Öffnung der Grundschulen für die vierten Klassen am Montag, 4. Mai , verstärkt die Regiobus erneut den Schülerverkehr.

Die Nahverkehrsunternehmen weisen außerdem darauf hin, dass die bisherigen Maßnahmen in den Stadtbahnen und Bussen greifen. Heißt: Der Ein- und Ausstieg in die Busse ist nur durch die hinteren Türen möglich. Die erste Sitzreihe in den Fahrzeugen ist abgesperrt. Üstra und Regiobus haben zudem die Reinigungstätigkeiten intensiviert, insbesondere an stark frequentierten Kontaktpunkten, wie Haltestangen und Halteschlaufen. Zudem werden an allen Stationen und Haltestellen die Türen automatisch geöffnet, um unnötigen Kontakt mit den Türtastern zu vermeiden. Und: das Tragen von Mund-Nasenbedeckungen für Fahrgäste ist weiterhin erforderlich. Die genauen Änderungen für die einzelnen Linien sind über die GVH-App oder online auf gvh.de zu finden.

Schienenersatzverkehr im Bereich der Freundallee

Wegen Gleisbauarbeiten ist in den kommenden Tagen im Nahverkehr mit Behinderungen auf einzelnen Stadtbahn-Linien zu rechnen. So richtet die Üstra auf der Linie 1 ab Freitag, 1. Mai, 21 Uhr bis Sonntag, 3. Mai, zum Betriebsschluss zwischen der Haltestelle Kabelkamp und dem Endpunkt Langenhagen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Der Umstieg zwischen Stadtbahn und Bus und umgekehrt erfolgt an der Haltestelle Kabelkamp. Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen steht an der Haltestelle Büttnerstraße eine barrierefreie Umsteigemöglichkeit zur Verfügung, teilt die Üstra weiter mit. In Fahrtrichtung Langenhagen wird auf der Vahrenwalder Straße hinter der Einmündung Großer Kolonnenweg eine Umstiegshaltestelle in den Schienen-Ersatzverkehr eingerichtet. In Fahrtrichtung Innenstadt können mobilitätseingeschränkte Fahrgäste die Busse bis zur Haltestelle Büttnerstraße nutzen.

Wegen einer Baustelle und der daraus resultierenden Vollsperrung der Hans-Böckler-Allee unterbricht die Üstra zudem die Linien 4 und 5 im Bereich Kleefeld. Das betrifft die Zeit von Freitag, 8. Mai, etwa 21 Uhr bis Sonntag, 10. Mai, bis Betriebsschluss zwischen Freundallee und Roderbruch beziehungsweise Anderten. Der Schienenersatzverkehr wird an der Haltestelle Freundallee eingerichtet. Ebenfalls gearbeitet wird an der Haltestelle Bahnhof Nordstadt der Linie 6. Von Dienstag, 19. Mai, ab etwa 8.30 Uhr bis Dienstag, 2. Juni gegen 9 Uhr wird die Haltestelle um wenige Meter hinter die Verkehrsampel vorverlegt. Betroffen von der Verlegung ist auch die Buslinie 121 in Fahrtrichtung Haltenhoffstraße.

Haltestelle Humboldtstraße entfällt bis Ende 2020

Beeinträchtigungen für Mobilitätseingeschränkte gibt es am Hochbahnsteig Stadtfriedhof Seelhorst der Stadtbahnlinie 8. Während der Sanierung des Halts wird jeweils eine Hälfte des Hochbahnsteigs gesperrt, die andere Hälfte steht für den Fahrgastwechsel zur Verfügung. Somit gibt es je Fahrtrichtung während der Bauarbeiten nur einen Zu- beziehungsweise Abgang, so die Üstra. Folge: Ab Mittwoch, 6. Mai, 10 Uhr bis voraussichtlich Mitte Juli halten die Stadtbahnen jeweils am Ende des Bahnsteiges. In Fahrtrichtung Hauptbahnhof halten die Stadtbahnen an der gewohnten Stelle, als Zu- beziehungsweise Abgang steht die Rampe in Höhe der Bushaltestelle zur Verfügung. In Fahrtrichtung Messe/Nord halten die Stadtbahnen am Bahnsteigende. Hier steht als Zu- beziehungsweise Abgang nur eine Treppe zur Verfügung. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die eine Rampe benötigen, bittet das Verkehrsunternehmen, auf die Haltestelle Am Mittelfelde auszuweichen.

Auf Grund des Hochbahnsteigbaus an der Haltestelle Humboldtstraße der Linie 10 / 17 kann die Haltestelle der ab Montag, 11. Mai, Betriebsbeginn bis voraussichtlich Jahresende von den Stadtbahnen nicht bedient werden. Diese Haltestelle entfällt daher. Fahrgäste mit Zu- oder Ausstiegswunsch an dieser Haltestelle haben folgende Alternativen: Buslinien 120, 300, 500: diese halten weiterhin an der Haltestelle Humboldtstraße, Haltestelle Schwarzer Bär (Linien 9, 17, etwa 300 Meter Fußweg und Haltestelle Goetheplatz mit den Stadtbahnlinien 10, 17 und den Bussen 300, 500, 700 und etwa 450 Meter Fußweg.

Großräumige Bus-Umleitung im Bereich Wallensteinstraße

Eine weitere Maßnahme betrifft die Buslinie 363 mit einer Umleitung im Bereich Wallensteinstraße. Wegen Bauarbeiten müssen die Busse, die an der Wallensteinstraße beginnen, in der Zeit von Montag, 4. Mai, bis einschließlich Mittwoch, 6. Mai, in diesem Bereich umgeleitet werden. Die Busse starten an der Ankunftshaltestelle Wallensteinstraße und werden großräumig umgeleitet. Die Haltestelle Menzelstraße entfällt stadtauswärts, die Haltestelle Stadtfriedhof Ricklingen wird auf die andere Seite der Kreuzung verlegt, so die Üstra. Von dieser Verlegung sind auch die Regio-Bus-Linien 360 und 365 betroffen.

Von Andreas Voigt