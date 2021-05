Hannover

Üstra und Regiobus setzen wegen der Corona-Pandemie und des damit geringen Fahrgastaufkommens bis Sonntag, 30.Mai, den Nachtverkehr weiterhin aus, teilten die Unternehmen mit. Für das Umland heißt das, dass neben den Nachtlinern auch die Ruftaxi-Verkehre ausfallen, die sonst Freitag und Sonnabend in der Zeit zwischen ein Uhr und fünf Uhr fahren.

Von der Regelung betroffen sind außerdem die Anrufsammeltaxi-Verkehre in der Wedemark und Springe, sowie das Ruftaxi Wunstorf, Neustadt und Burgdorf. Zudem werden die folgenden Spätfahrten um 0.38 Uhr ab Wunstorf/ZOB in alle Ortsteile am Freitag und Sonnabend sowie die Fahrt um 0.42 Uhr der Regiobus Linie 910 ab Burgdorf/ Bahnhof (Freitag und Sonnabend) weiter nicht angeboten.

GVH-Kundenzentrum in Hannovers City weiter geöffnet

Für die Stadt Hannover bedeutet das Aussetzen der Nacht-Sternverkehre, dass die letzten Stadtbahnen mit Anschluss am Kröpcke für die Linien 2, 3, 5, 6 und 9 jeweils am Freitag und Sonnabend vom Kröpcke um 0.30 Uhr abfahren, für die Linien 1, 4, 7 und 11 fährt der letzte „Kröpcke-Anschluss“ um 0. 45 Uhr. Der Nacht-Sternverkehr fährt üblicherweise im Bus- und Stadtbahnbereich in den Nächten von Freitag auf Sonnabend, von Sonnabend auf Sonntag sowie in den Nächten vor Feiertagen in der Zeit zwischen ein und fünf Uhr morgens.

Dieser Service bleibt aber: Das GVH-Kundenzentrum in der Karmarschstraße 30/32 hat weiterhin zu den regulären Zeiten von Montag bis Freitag von 9.30 bis 20 Uhr und am Sonnabend von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Auch der Regiobus-Serviceschalter dort ist regulär montags bis freitags zwischen 9.30 und 15 Uhr besetzt. Am ZOB in Neustadt steht Fahrgästen die Servicestelle montags bis freitags von 7 Uhr bis 18 Uhr zur Verfügung.

Kartenkauf auch über die GVH-App am Handy möglich

Üstra und Regiobus empfehlen außerdem, Fahrkarten vorzugsweise über die GVH-App oder an Fahrkartenautomaten zu kaufen, um den Publikumsverkehr möglichst zu reduzieren. Die GVH App könne über die bekannten App Stores im Handy heruntergeladen werden. Vorteil: In der App können Fahrkarten auch ohne vorherige Registrierung gekauft werden, so die Unternehmen weiter. Auch an den meisten Fahrkartenautomaten sei kontaktloses Bezahlen ohne Bargeld möglich. Fragen beantwortet der telefonische Kundenservice ist Telefon 0511 590 9000 in der Zeit von Montag bis Freitag von sechs Uhr bis 23 Uhr, am Sonnabend von sechs Uhr bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 7 Uhr bis ebenfalls 20 Uhr.

Von Andreas Voigt