Hannover

“Klimaschutz ist Wirtschaftsmotor.“ Steffen Krach, SPD-Kandidat fürs Amt des Regionspräsidenten, hält eine sozial gerechte Klimawende für möglich. Der Noch-Staatssekretär will Hannover zur ersten klimaneutralen Region Deutschlands machen.

Krach ruft einen Wettbewerb aus und hofft, dass sich dem deutsche Kommunen stellen. Den Fortschritt soll die Klimauhr auf dem Platz der Weltausstellung anzeigen. Das Monitoring wäre für alle transparent – rot, gelb oder grün.

Ziel ist überparteilicher Konsens

„Unser Planet ist unsere Existenzgrundlage“, sagt Krach. Das wichtige Thema müsse überparteilicher Konsens sein. Heißt: Die Mitbewerberinnen Christine Karasch (CDU) und Frauke Patzke (Grüne) sollten sich verpflichten, die Region bis 2035 klimaneutral zu gestalten – „unabhängig vom Wahlausgang“.

Verwirklichen lasse sich das Ziel mit einem Sechs-Punkte-Pan, so der SPD-Politiker. Den ersten Meilenstein setzt am Donnerstag der Rat mit dem Beschluss Kohleausstieg in Stöcken bis 2026. Zweiter Meilenstein ist ein Solarsofortprogramm. Ziel: „Die Region fördert zusätzlich mit fünf Millionen Euro auf fünf Jahre den Bau von Fotovoltaikanlagen mit einem Zuschuss von 20 Prozent der Investitionssumme.“ Damit werde ein regionales Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro erzeugt und 125 Millionen Tonnen CO2 ließen sich sparen.

Taskforce soll kommen

Ein Förderprogramm für Wärmepumpen und Planung, Bau und Ausbau von Wärmenetzen mit drei Millionen Euro auf fünf Jahre ist als Ergänzung das Solar-Sofortprogramms vorgesehen. Zur Umsetzung brauche man, so Krach, eine Taskforce in der Verwaltung, einer Weiterentwicklung der Klimaschutzagentur plus einen Krisenstab.

Damit genügend Fachkräfte zu Verfügung stehen, müsse sich die Region verpflichten, für die ersten 1000 jungen Männer und Frauen eine Prämie in Höhe von 2000 Euro für jeden erfolgreichen Facharbeiterabschluss zur Verfügung zu stellen. Sechster Punkt ist das Bekenntnis zur Windkraft. Krach: „Die Ausweisung von Flächen für Windenergie muss von 1,4 auf 2 Prozent steigen.“

Am Rande der Fridays for future -Demo heute (14.30 Uhr am Opernplatz) will Krach die ersten Gespräche über das Konzept führen.

Von Vera König