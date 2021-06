Hannover

Kompetente Antwort auf eine ungewöhnlich Zeit: Die Ideen-Expo kommt an zwei Vormittagen am Donnerstag, 15. Juli, und Freitag, 16.Juli, jeweils in der Zeit von 9 Uhr bis 13.30 Uhr als Live-Stream für alle Schüler und Jugendliche ab Klasse sieben, die sich für eine Ausbildung, einen Beruf oder für ein Studium in den sogenannten Mint-Fächern wie Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik interessieren, Motto: „Mach’ doch einfach digital“. Zuschalten können sich Interessierte über die Internetseite www.ideenexpo.de. Die nächste neuntägige Idee-Expo als Präsenzveranstaltung soll vom 2. bis 10. Juli 2022 auf dem Messegelände stattfinden.

Rundgang im Netz: Über die Internetseite Quelle: Dröse

Wegen der Corona-Pandemie hatte die Ideen-Expo GmbH zunächst entschieden, Europas größte Jugendmesse für Technik und Naturwissenschaften nicht in diesem Jahr, sondern erst 2022 stattfinden zu lassen. Dann aber kam die Idee, die Veranstaltung in diesem Jahr als kleineres digitales Format anzubieten. „Corona hat uns unendlich viel Zeit gekostet. Corona hat uns sehr viele Defizite auch bei der schulischen Ausbildung gebracht, die uns daran hindern, zu Fachkräften zu kommen“, sagt Volker Schmidt, Ideen-Expo-Aufsichtsratschef. Man habe den Kern der Ideen-Expo in die virtuelle Welt genommen und präsentiere an zwei Tagen eine Art „Best Of“ – „oder zwei Sendungen „Wetten, dass...?“ mit Thomas Gottschalk in deutlicher Überlänge“.

Vorschlag: Digitale Ideen-Expo kommt 2023 wieder

Die Ideen-Expo wird vom Messegelände aus der Eventlocation H’Up ins Netz übertragen, Kernelemente sind Kurzvideos, in denen Azubis zahlreicher Firmen ihren Beruf vorstellen. Nach diesen 90-Sekunden-Einspielern stehen sie dann im Ideen-Expo-Studio auf dem Messegelände für Fragen der Zuschauer bereit. Zwischen diesen Kurz-Videos gibt es Gespräche und Wissenschafts-Experimente. Dazu sind Gäste eingeladen wie Ministerpräsident Stephan Weil, Wissenschaftsminister Bernd Althusmann, Sozialministerin Daniela Behrens und Umweltminister Olaf Lies.

Haben das Programm der digitalen Ideen-Expo vorgestellt: Umweltminister Olaf Lies (von links), Ideen-Expo-Aufsichtsrats-Vorsitzender Volker Schmidt und Olaf Brandes, Geschäftsführer der Ideen-Expo GmbH. Quelle: Dröse

„Die Ideen-Expo ist der bundesweite Leuchtturm schlechthin, wenn es darum geht, junge Leute für eine Ausbildung in Handwerk und Industrie beizutragen“, sagte Lies am Dienstag bei der Vorstellung des Programms. Die Ideen Expo digital komme zur richtigen Zeit, denn die Welt lechze danach, wieder etwas machen zu können. Und: „Zwischen den großen Ideen-Expos auf dem Messegelände sollte es jedes Jahr ein kleines digitales Format geben“, schlug der Minister vor. Ein Vorstoß, den Volker Schmidt gerne aufgriff: „Zu über 50 Prozent will ich das nicht ausschließen, dass das so kommt.“

Gang durch die virtuelle Messehalle 9

Über 100 Unternehmen, Hochschulen und Einrichtungen hat die digitale Veranstaltung gewinnen können, berichtete Ideen-Expo Geschäftsführer Olaf Brandes. Dabei sind etwa MAN Truck & Bus SE, NiedersachsenMetall, Salzgitter AG, Volkswagen, die Bundesagentur für Arbeit. „Wenn die jungen Menschen nicht zu uns kommen können, gehen wir eben zu ihnen.“ An den beiden Vormittag werfe man einen Blick in die Bildung, gebe Berufs-und Studienhilfen. Dazu habe man die eine virtuelle Messehalle 9 aufgebaut, durch die sich die Besucher klicken können.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Showprogramm mit dabei sind Wissenschaftsmoderator Ranga Yogeshwar, die Wissenschaftskünstler Jacob Beautemps und Cedric Engels als „Doktor Whatson“, dazu Beatboxer Chezame und einige namhafte Influencer wie „Rewinside“ und Mirko Drotschmann alias „MrWissen2Go“. Einen musikalischen Live-Act gibt es auch, und der heißt Clueso, der schon 2009 und 2015 bei der Ideen-Expo aufgetreten ist.

Clueso-Live-Konzert: 500 Ideen-Expo-Fans können dabei sein

Der Deutschpop-Sänger tritt am 16. Juli vor 1000 Zuschauern in der Gilde-Parkbühne auf, parallel wird das Konzert live im Netz übertragen, immerhin 40.000 Zugänge sind zeitgleich möglich. Knapp 500 Karten sind für die Sponsoren der digitalen Ideen-Expo, einige verschenkt Radiosender N-Joy als Partner der Veranstaltung an seine Hörer und 500 Karten werden öffentlich verlost. Interessierte können sich ab dem 1.Juli auf www.ideenexpo.de registrieren und werden mit etwas Glück für das Konzert gezogen.

Wieder da in der Stadt: Sänger Clueso gibt zum Abschluss der digitalen Ideen-Expo ein Live-Konzert auf der Gilde-Parkbühne vor 1000 Zuschauern. Zudem wird der Auftritt ins Internet übertragen. Quelle: Petrow

Weiteres Angebot: Wer am 15. oder 16. Juni keine viereinhalb Stunden Zeit hat, kann sich die kompletten Inhalte ebenfalls auf www.ideenexpo.de noch nachträglich anschauen – sie sind noch drei Monate nach der Veranstaltung abrufbar. Die Ideen-Expo gibt es seit 2007, sie findet alle zwei Jahre auf dem Messegelände statt.

Von Andreas Voigt