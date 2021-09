Hannover

Das Ende ist in Sicht: Am 27. September, dem Tag nach der Bundestagswahl, werden im Impfzentrum auf der Messe die letzten Spritzen gesetzt. Schon seit Montag, so ein Sprecher der städtischen Feuerwehr, kommt nur noch das Einmal-Vakzin Johnson & Johnson zum Einsatz.

Die nötigen Zeitabstände für eine Zweitimpfung mit Biontech/Pfizer oder Moderna könnten wegen der für den 30. September beschlossenen Schließung nicht eingehalten werden. In der Konsequenz heißt das: Weil Johnson & Johnson als Impfstoff nicht zugelassen ist für Minderjährige, gibt es für sie im Impfzentrum ab jetzt keine Termine mehr. Sie oder ihre Eltern müssten sich an ihren Hausarzt oder die Hausärztin wenden.

Einsatz auch an Schulen

Dieser Bericht im Finanzausschuss macht die Politik besorgt. Sie hofft, dass die mobilen Impfteams (16 davon sind für die Region vorgesehen) nicht nur in Alten- und Pflegeheimen für die Auffrischungsimpfung eingesetzt werden, sondern in großem Umfang auch an Schulen.

Dass das Land Niedersachsen schon früh auf Impfungen auch bei 12- bis 17-Jährigen setzte, macht sich in den Zahlen deutlich bemerkbar. Im Juli waren in dieser Altersgruppe nur 7,5 Prozent gegen Corona geimpft. Ende August hatte jeder Dritte schon den Schutz vor schwerem Krankheitsverlauf.

Knapp 800.000 Menschen erreicht

Bis im Impfzentrum von Stadt und Region Schicht ist, würde die Zahl von rund 800.000 Impfungen erreicht, berichtete Ordnungsdezernent und Erster Stadtrat Axel von der Ohe. Derzeit sind 787.194 gezählt – davon 433.350 Erstimpfungen. Hausärztinnen und Hausärzte in der Region haben 644.696 Spritzen gegen Corona gesetzt.

Die Politik bedankte sich bei der Feuerwehr, den Wohlfahrtsverbänden und anderen Helfern für die bisher geleistete Arbeit. Gelobt wird auch der Versuch, mit mobilen Teams vor dem Hauptbahnhof Hannover, am 96-Stadion (wie beim Spiel gegen Sandhausen) oder an der Autobahnraststätte Wülferode Menschen mit einem niedrigschwelligen Angebot zu erreichen.

Von Vera König