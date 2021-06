Hannover

Coronabedingt durch zwei auch wirtschaftliche Lockdowns haben die Städtischen Häfen Hannover im vergangenen Jahr erstmals wieder ein negatives Jahresergebnis erzielt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 234.000 Euro. Die Unternehmensgruppe „Hafen Hannover“ besteht aus dem Eigenbetrieb Städtische Häfen Hannover (Standorte Lindener Hafen und Nordhafen) und den Beteiligungsgesellschaften des Unternehmens, der Hafen Hannover GmbH (Standort Brink-Hafen) und der Misburger Hafengesellschaft mbH (Standort Misburg). Hier konnten die Hafen Hannover GmbH mit 39.000 Euro und die Misburger Hafengesellschaft mit 225.000 Euro dagegen Jahresgewinne erzielen.

Unterm Strich aber sei das Jahr 2020 für die Hafengruppe Hannover ein schwieriges und herausforderndes Jahr gewesen, bilanzierte die BRS Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im zuständigen Betriebsausschuss Städtische Häfen. Die Auswirkungen der Pandemie habe den Hafen- und Bahnumschlag stark getroffen. Mineralöltransporte, Schrottverladungen und Transporte rund um den Automotivesektor sanken um bis zu 50 Prozent. Die Umsatzerlöse sanken unterm Strich um 2,7 Millionen Euro im Vergleich zu 2019 auf 13,6 Millionen Euro.

VW in Stöcken lässt 33 Prozent weniger Waggons rangieren

Die Auswirkungen der Pandemie haben sich ganz konkret auf die Umschlagszahlen im Lindener Hafen ausgewirkt, wo 2019 noch rund 108.500 Tonnen mit 126 Schiffen umgeschlagen wurden – 2020 sank das Volumen auf knapp 57.800 Tonnen bei 79 Schiffen. Alleine die Umschläge im Mineralölbereich sanken von rund 81.500 Tonnen auf etwa 27.400 Tonnen. Und: 2019 wurden noch im Nordhafen für das Volkswagenwerk Stöcken noch exakt 26.452 Waggons rangiert, 2020 waren es nur noch 17.686 Waggons – ein Minus von 33 Prozent.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immerhin: Die sehr gute Vermarktung der Grundstücke und Gebäude stabilisierte das Geschäftsergebnis, so dass 2020 der Eigenbetrieb ohne finanzielle Hilfen seitens der Stadt Hannover ausgekommen ist. Auch konnte der Eigenbetrieb ohne Kassenkredite seine Verpflichtungen aus der eigenen Liquidität bestreiten, so die Wirtschaftsprüfer.

Prüfer: Betrieb der Städtischen Häfen nicht gefährdet

Aber auch coronaunabhängige Faktoren haben das Wirtschaftsergebnis beeinflusst: Die Bedarfe an Kohle für das Kraftwerk in Hannover Stöcken sind aufgrund der Erzeugung von Strom durch zum Beispiel Wind und Wasser sowie Minderbedarfe an Wärme durch wärmere Winter insgesamt stark rückläufig. Der Schiffstransport bei den für den Hafen wichtigen Massengütern Kohle und Mineralöl ist zudem noch um ein Drittel zurückgegangen – auch die Kranleistungen sanken um über 200.000 Tonnen im Jahr.

Die künftige Geschäftslage des Eigenbetriebes Städtische Häfen Hannover sei in den nächsten Wochen und Monaten aufgrund der Pandemie schwer abzuschätzen, heißt es weiter. Aber: Die derzeit erkennbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie insgesamt lasse vermuten, dass 2021 der Fortbestand des Unternehmens nicht gefährdet sei. Aufgrund der guten Kapitalausstattung, der hohen Vermarktungsrate seiner Grundstücke und Immobilien sowie den vorhandenen Einzelverkehren wie Schrott und Mineralöl, werde der Eigenbetrieb die schwierigen Folgejahre nach 2020 voraussichtlich ohne Hilfe der Landeshauptstadt Hannover überstehen können, urteilt die Prüfungsgesellschaft.

E-Autos von VWN helfen dem Standort nachhaltig

Dazu kommt die Entscheidung von Großkunde VWN im Jahr 2020, das Werk in Hannover Stöcken zur Produktion von E-Autos auszubauen und ab 2022 mit der Produktion zu starten. Dies sichere den Eisenbahnsektor der Städtischen Häfen nachhaltig.

Von Andreas Voigt