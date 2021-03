Hannover

Bei der Bädersanierung zeichnet sich wieder eine Verschiebung ab. Im städtischen Haushalt fehlen nach Angaben der Stadtverwaltung 2,1 Millionen Euro, die nicht mehr für die Umsetzung des Bäderkonzeptes zur Verfügung stehen. Diese Mitteilung machte Sportdezernentin Konstanze Beckedorf am Donnerstag nach einer Anfrage der CDU im Rat zum „Mittelansatz für Sportentwicklungsplanung“.

Die fehlenden Millionen führen am Ende zur Verschiebung der Sanierung etwa des Stöckener Bades um voraussichtlich mehrere Jahre. Ein Großteil der Mehrausgaben durch Haushaltsanträge der Ampelgruppe geht auf einen Zuschuss in Höhe von 1,5 Millionen Euro (gestreckt über drei Jahre) für das geplante Familien-Sportzentrum des TK Hannover zurück.

„Das vorgesehene Geld für die Bäder zur Abdeckung von Mehrkosten in andere Bereiche zu stecken finden wir nicht in Ordnung“, sagte Thomas Klapproth, der sportpolitische Sprecher der CDU. Vor allem die üppige Förderung des TKH für das Sport- und Familienzentrum bei gleichzeitiger Minderung bei der allgemeinen Sportförderung stößt der Fraktion wegen der Ungleichbehandlung anderer Vereine negativ auf. „Die Sanierung von Bädern ist nach unserer Meinung in der Priorisierung wichtiger“, so Klapproth.

Fössebad und Misburger Bad von Änderung ausgenommen

Von der geplanten Überarbeitung des städtischen Bäderkonzeptes mit zeitlicher Streckung ausgenommen sind das Fössebad und das Misburger Bad, da es für sie eigenständige Ratsbeschlüsse gibt.

Von Andreas Voigt