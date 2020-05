Wegen der Corona-Folgen: Ideen-Expo auf 2022 verschoben

HANNOVER

Diese Absage kam überraschend: Die erst für 2021 geplante Technikschau Ideen-Expo auf dem hannoverschen Messegelände hat Ideen-Expo Aufsichtsratschef Volker Schmidt, zugleich auch Hauptgeschäftsführer des Arbeitgerverbandes Niedersachsen-Metall, am Dienstag abgesagt und auf 2022 verschoben – wegen der Folgen der Corona-Pandemie. Die größte Jugendmesse für naturwissenschaftliche Mint-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in Europa soll dann vom 2. bis 10. Juli stattfinden. „Am 2. Juli geht dann wieder die Post ab“, sagte Volker Schmidt am Dienstag.

TECHNIK ZUM ANFASSEN: Bei der Ideen-Expo stehen alle zwei Jahre Experimente und Ausstellungsstücke ausdrücklich zum Mitmachen und Anfassen im Mittelpunkt Quelle: Archiv

Die Verschiebung der Ideen-Expo begründet Volker Schmidt mit wirtschaftlichen Folgen aus der Corona-Pandemie. „Die Bundesrepublik Deutschland steuert auf die größte Rezession ihrer Geschichte zu. Das vordringliche Ziel zahlreicher Unternehmen besteht darin, Zahlungsfähigkeit und Liquidität sicherzustellen und die Kosten in den Griff zu bekommen“, heißt es in einem Brief an die Aussteller von Volker Schmidt und Ideen-Expo-Geschäftsführer Olaf Brandes. Man sei sich bewusst, „dass in dieser ungemein schwierigen Situation auch eine langfristig ausgerichtete Nachwuchsförderung nicht die höchste Priorität haben kann.“ Außerdem wisse man nicht, welche Belastungen noch auf die Betriebe zu kämen. „2021 werden wir die Auswirkungen der Pandemie sicher noch spüren“, so Schmidt.

„Wir waren voller Schwung in die Akquisitionsphase gestartet“

Volker Schmidt sprach am Dienstag von einer schwierigen Entscheidung. Der großartige Erfolg der vergangenen Ideen-Expo 2019 mit neuen Rekorden bei Besuchern und Ausstellern habe schon wenige Wochen nach der Veranstaltung zahlreiche Anfragen von neuen Ausstellern aus dem ganzen Bundesgebiet zur Folge gehabt. „Wir waren voller Schwung in die Akquisitionsphase gestartet und berechtigter Hoffnung, 2021 wieder eine großartige, mitreißende Ideen-Expo präsentieren zu können.“ Das Kernanliegen der Ideen-Expo bleibe für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts elementar: „Möglichst viele junge Menschen für Technik, Naturwissenschaften, Medizin und Informatik zu begeistern.“ 2022 werde die Ideen-Expo dann wieder im Zweijahresrhythmus stattfinden.

TEIL DER VERANSTALTUNG: Pop-Konzerte an den Wochenenden begleiten die Technikschau. Bands wie Sunrise Avenue locken dann zusätzlich viele tausend Besucher auf das Ausstellungsgelände. Quelle: Franson / Archiv

Die Verschiebung der Ideen-Expo hatte Volker Schmidt zuvor mit Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann besprochen. Das Land ist Förderer und einer der großen Geldgeber der Veranstaltung. „Wir hatten die Möglichkeit, die Ideen Expo 2021 abgespeckt zu machen oder 2022 wieder voll durchzustarten. Wir haben uns für die zweite Möglichkeit entschieden“, so Volker Schmidt zur NP. Bei einer kleinen Ideen-Expo habe die Gefahr bestanden, auf das Niveau von 2007 zurück zufallen: „Bei der Premiere damals war die Ideen Expo eine kleine Regionalveranstaltung, inzwischen ist sie eine nationale Veranstaltung.“ Zur letzten Ausgabe im Juni 2019 mit knapp 200 Ausstellern kamen mehr als 395.000 Besucher.

Messe AG kann Entscheidung nachvollziehen

Die Technikschau findet seit 2007 alle zwei Jahre statt. Bei ihr geben Unternehmen, Hochschulen und Schulen Einblicke in die Berufswelt der Natur- und Ingenieurwissenschaften – auch mit Blick darauf, das Interesse von Jugendlichen an den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) wegen des starken Fachkräftemangels zu wecken. Im Mittelpunkt der Ideen-Expo steht das Forschen, Spielen, Workshops und Experimentieren. Flankiert wird die Veranstaltung von Show-Elementen und hochkarätig besetzen Pop-Konzerten an den beiden Wochenenden.

Die Messe AG bedauerte die Entscheidung der IdeenExpo am Dienstag. Sie sei aber nachvollziehbar, so Sprecher Onuora Ogbukagu. Zuletzt waren schon mehrere andere Messen auf dem Gelände wegen der Viruskrise für 2020 abgesagt worden, etwa die IAA Nutzfahrzeuge oder die weltgrößte Industrieschau Hannover Messe.

Von Andreas Voigt