Seit Wochenbeginn müssen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen ab der 5. Klasse auch im Unterricht eine Maske tragen, sofern im Landkreis der Inzidenzwert über 50 liegt. Bislang war dies nur eine Empfehlung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule (ehemals IGS Mühlenberg) hatte bereits in der vergangenen Woche scharfe Kritik an einer Maskenpflicht im Unterricht geäußert. Am Montag bekräftigte er dies.

„Wir finden eine Maskenpflicht unsinnig, insbesondere beim Fremdsprachenunterricht, wo es auf Aussprache und korrekte Betonung ankommt. Das ist eine Maske völlig kontraproduktiv für gutes Lernen und pädagogisch grenzwertig“, sagt Bax. Zudem sei es weder Schülern noch Lehrkräften zumutbar, zum Teil bis zu acht Stunden am Tag Maske zu tragen. Bax: „Das schlaucht enorm und zerrt zusätzlich an den Kräften.“

Doch auch wenn dem Pädagogen sowie den Elternvertretern der Mühlenberger Gesamtschule die Pflicht zum Tragen der Maske im Unterricht nicht gefällt, macht der Schulleiter deutlich: „Die Alternative kann nicht sein, dass wir uns als Schule nicht an die Vorgaben halten, natürlich setzen auch wir die Verordnung um.“ Doch Bax ist sicher, dass sich das Problem schnell von selbst regeln wird: „Ich gehe davon aus, dass es zeitnah auch an unserer Schule wieder Coronafälle geben wird, dann müssen wir zwangsläufig in Szenario B wechseln. Damit hat sich dann die Maskenpflicht von alleine erledigt.“

Von Britta Lüers