Während eine flächendeckende Schließung der Schulen in Deutschland wieder näher rückt, demonstrierten am Freitag Hunderte Schüler der Leonore-Goldschmidt-Schule in Mühlenberg für eine Rückkehr in das Szenario B. Sie werfen Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vor, sie ihrer Zukunftschancen zu berauben.