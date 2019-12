IGS Linden am Ziel: Politik einigt sich auf Neubau

Hannover

Versprechen gehalten: Nach einem Antrag der Ampelgruppe im Rat hat sich der Schulausschuss am Mittwoch nach mehreren vergeblichen Anläufen nun sogar einstimmig für den sechszügigen Neubau der baulich an vielen Stellen mangelhaften IGS Linden ausgesprochen und die Verwaltung beauftragt, bis 2030 gemeinsam mit der Schule eine vergabereife Planung in Angriff zu nehmen. Etwaige Pläne hatten die schulpolitischen Sprecher der Ampelgruppe aus SPD, Grüne und FDP bereits Ende September öffentlich geäußert und sich dabei auf das Votum des Stadtbezirksrates Linden-Limmer und der Schulspitze gestützt.

Auftrag: Neubau am aktuellen Standort planen

Die Ratspolitik wünscht nun, dass die Stadt den Neubau am aktuellen Standort plant und umliegende Flächen mit einbezieht – auch den Überbau über den Westschnellweg. Bis Ende 2020 soll diese Standortauswahl dann dem Stadtbezirksrat und den zuständigen Ausschüssen im Rat vorgestellt werden. Wichtig: Notwendige Sanierungen an und in den Gebäuden der IGS sollen weitergehen, damit der Schulbetrieb aufrecht erhalten werden kann.

Baukosten liegen im mittleren zweistelligen Millionenbereich

Stadtverwaltung und Kommunalpolitik gehen bislang von Baukosten in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags aus. Zum Vergleich: Der 2017 fertiggestellte Neubau der IGS Mühlenberg hatte insgesamt Kosten von 63 Millionen Euro verursacht. Die IGS Linden ist die älteste integrierte Gesamtschule in Hannover und wurde im August 1971 eröffnet.

