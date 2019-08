HANNOVER

Erst das 18. Gymnasium, dann eine neue IGS ab dem Schuljahr 2025/26: Darüber sind sich im Grundsatz die Schulpolitiker der Stadt einig, doch der Weg dorthin erweist sich als schwierig. Zumindest, was die Errichtung einer neuen Gesamtschule angeht. Der Grundsatzbeschluss darüber wurde von der CDU-Fraktion im Schulausschuss am Mittwoch in die Fraktion gezogen – Beratungsbedarf. Vertagt ist damit die Entscheidung, eine IGS mit fünf bis sechs Zügen im Sekundarbereich I zu schaffen mit der späteren Möglichkeit, eine vierzügige Sekundarstufe II dazu zu bauen – um Platz für Schüler zu schaffen.

Zahl der Schulformwechsler hat zugenommen

Denn die Stadt hat dringenden Bedarf an Schulplätzen. Vor allem nach einer IGS, wie aus dem aktuellen Schulentwicklungsplan für 2019 hervorgeht, den die Schulpolitiker aber erst Ende des Jahres verabschieden. Mehr Bedarf an Schulplätzen gibt es aufgrund allgemeiner höherer Kinderzahlen in Hannover, durch die hohe Zahl von Schulformwechslern (vom Gymnasium auf eine IGS) und wegen der steigenden Zahl von Kindern mit sonderpädagogischer Unterstützung im Sekundarbereich I, wodurch die Plätze doppelt zählen.

Standort für neue IGS offen – Kleefeld wäre aber möglich

Einen Standort für die zwölfte Gesamtschule in Hannover gibt es noch nicht, die Stadt favorisiert die Stadtbezirke Kirchrode-Bemerode-Wülferode, Döhren-Wülfel sowie Kleefeld und Buchholz-Kleefeld. Abhängig sei die Wahl aber davon, wo ein geeignetes Grundstück verfügbar sei, so die Verwaltung in ihrer Ratsvorlage.

IGS Kronsberg soll mit Grundschule eng kooperieren

Vor dem Hintergrund, dass das neue 18. Gymnasium nun auf dem Schützenplatz in Bemerode (im Schulbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode) entsteht, will die Ampelgruppe außerdem die IGS Kronsberg stärken, damit sie auch in Zukunft attraktiv für Schüler ist. Zwei Punkte sind der Ampelgruppe wichtig: Eine organisatorische Zusammenarbeit von IGS und Grundschule Nord und die Entwicklung der IGS zur „Sportschule“. Doch dafür gab es politischen Gegenwind: Auch mit den Stimmen der Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter setzte sich der Vorstoß der Ampelgruppe gegen die Opposition nicht durch und wurde abgelehnt. Spätestens aber mit der Stimmenmehrheit von SPD, Grünen und FDP im Rat kommt der Vorstoß dann aber durch.

IGS Kronsberg soll Schwerpunkt Sportschule werden

SPD, Grüne und FDP wollen bei der IGS eine „Schule ohne Brüche“ von Klasse 1 bis 13 nach Vorbild der IGS Roderbruch. Die Schüler würden über einen langen Zeitraum von vertrauten Lehrern betreut und blieben stets in ihrem gewohnten Umfeld, egal in welcher Jahrgangsstufe sie sich befänden. Ab 2022 sind IGS und Grundschule Nord an einem Standort, ab dann solle die Zusammenarbeit starten.

Zweite Idee: Die IGS Kronsberg entwickelt sich in Richtung „Sportschule“ und kooperiert mit dem TSV Bemerode aus dem Stadtbezirk. Auch der Reitverein soll als Partner der IGS auftreten. Durch die Ausrichtung auf den Sport schärfe die IGS ihr Profil und trage zur Attraktivitätssteigerung bei. „Vor dem Hintergrund der Neugründung eines Gymnasiums im Stadtbezirk ist die Stärkung der IGS eine sinnvolle Maßnahme“, so Grünen-Schulexpertin Sylvia Klingenburg.

„Eine künstliche Maßnahme, um Konkurrenz zu produzieren“

Sahen aber nicht alle so: „Die IGS Kronsberg hat einen hervorragenden Ruf, es kommen Schüler aus dem gesamten Stadtgebiet dorthin. Wir sehen nicht die Notwendigkeit für eine organisatorische Zusammenarbeit mit der Grundschule. Zumal wir in Hannover immer noch eigenständige Schulformen haben, zu denen eine Grundschule auch gehört“, äußerte CDU-Schulexpertin Stefanie Matz. Elternvertreter Michael Balke ergänzte: „Es gibt andere Schulen, die Unterstützung brauchen. Das hier ist eine künstliche Maßnahme, um eine Konkurrenz zum 18. Gymnasium zu produzieren.“

Von Andreas Voigt