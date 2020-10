Hannover

In der hannoverschen Schullandschaft entsteht in den kommenden Jahren ein Großprojekt – die IGS Büssingweg wird komplett neu errichtet, da sie nicht mehr zu sanieren ist. Kosten: 78 Millionen Euro. In Bothfeld tut sich dagegen weiter nichts, die Verwaltung hat die Vorlage am Mittwoch im Schulausschuss zurückgezogen, da sie noch einmal überarbeitet werden muss. In Bothfeld soll mit dem Neubau noch eine neue Stadtteilmitte entstehen mit öffentlicher Aula für Veranstaltungen, Sporthallen für Vereine und einem Kulturtreff. An den Detailplänen hat es immer wieder Änderungswünsche gegeben.

Neue Stadtteilmitte: Die IGS Bothfeld wird abgerissen, neu gebaut und erweitert um Sporthallen für Vereine und um einem Kulturtreff. Quelle: Behrens

Zu den Kosten in Bothfeld kann die Stadt aktuell noch keine Angaben machen, da das Vorhaben in einem sogenannten ÖPP-Verfahren umgesetzt wird. Also in einer öffentlich-privaten Partnerschaft, bei der Grundstück und Gebäude im Eigentum der Stadt bleiben, Planung, Bau und Finanzierung durch einen privaten Partner erfolgen. Die Stadt zahlt dann eine Pacht. Bis Juli 2021 soll die Ausschreibung starten, der Baubeginn ist für das Jahr 2023 geplant. Ob dieser Plan zu halten ist, ist nunmehr fraglich.

IGS Büssingweg : „ Neubau vorbildlich und zukunftsorientiert“

Bei der IGS Büssingweg im Stadtteil Vahrenwald finden nun Pläne aus dem Jahr 2015 ihre Umsetzung – 78 Millionen Euro sind für die fünfzügige Schule und einer 3+1-Sportfeldhalle eingeplant. Das hat am Mittwoch der Schulausschuss einstimmig beschlossen. Die Schule ist aktuell auf drei Gebäude aufgeteilt, auf die ehemalige Karl-Jatho-Schule, der Geschwister-Scholl-Real- und der Volkshochschule Hannover.

Baulich wird dann ein neues Lernkonzept umgesetzt, im Mittelpunkt des Neubaus steht eine zentrale Halle – neben Fachklassenräumen für beispielsweise Naturwissenschaften gibt es auch eine Anordnung mit Lernhäusern, die die herkömmlichen Klassenräume ersetzen. In den Obergeschossen sollen die Schüler ebenfalls Freiräume bekommen, zudem entstehen Balkone sowie Terrassen. Und: Die Stadt plant eine mehrstöckige 3+1-Feld-Halle mit Tribüne, einem großzügigen Foyer und Fahrstuhl, so dass vier Klassen gleichzeitig die Halle nutzen können.

78 Millionen ein Wermutstropfen

Ausgelegt ist die Schule auf Wachstum, aktuell besuchen gut 950 Schüler die IGS Büssingweg, in das neue Gebäude passen dann 1200 Schüler. Baubeginn ist 2022, die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren. „Hier bestimmt das pädagogische Konzept der Schule die Architektur ihres Gebäudes. Der Neubau ist vorbildlich uns zukunftsorientiert. Nur wenn Schulgebäude architektonisch nach den Bedürfnissen der gesamten Schullandschaft geplant werden, kann eine neue Schul-und Lernkultur entstehen“, sagte Grünen-Schulpolitikerin Silvia Klingenburg. „Wir sind froh, dass etwas passiert, seit 2015 war es ein ewiges hin und her“, so Stefanie Matz, die schulpolitische Sprecherin der CDU.

Allerdings seien die 78 Millionen Euro ein Wermutstropfen. „Das ist sehr, sehr viel Geld.“ Den Bau mit diesen Kosten zu realisieren sei Ausdruck für die Wirtschafts-und Finanzkraft der Stadt Hannover, sagte Andreas Bingemer ( FDP). Man müsse aber auch Haushaltsdisziplin wahren, um mit den 78 Millionen Euro auszukommen. SPD.Schulpolitikerin Afra Gamoori sagte, man freue sich für die Schule und werde sie bei der Umsetzung unterstützen.

Von Andreas Voigt