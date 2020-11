Hannover

Kapitalerhöhung statt Bürgschaft – diesen Vorschlag an die Anteilseigner bringt die IG Metall in die Diskussion um die Corona-krisengeschüttelte Deutsche Messe AG ein. Den vorgesehenen Abbau von einem Drittel der Jobs sieht Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der Gewerkschaft und Mitglied im Messe-Aufsichtsrat, als „Kahlschlagkonzept“. Verhandlungen könne es nur geben, wenn der Vorstand gegenüber IG Metall und Betriebsrat von Erpressungsversuchen absehe.

Die Deutsche Messe braucht eine Bürgschaft von 100 Millionen Euro, 48 Millionen davon soll die Stadt zahlen. Zwei Mal hat es dazu im Rathaus schon Gespräche zwischen OB Belit Onay, Stadtkämmerer Axel von der Ohe und den Fraktionschefs gegeben. Auch eine Bürgschaft für den Flughafen (dem die Stadt mit 21 Millionen Euro die Zukunft sichern soll) war Thema.

Die Messe hat massiven Jobabbau vorgesehen. Ihre Belegschaft soll von etwa 760 um gut 290 schrumpfen. Der IG-Metall-Chef kritisiert das massiv, zumal ein bis 2024 gültiger Tarifvertrag betriebsbedingte Kündigungen ausschließt: „Ich empfinde die Art und Weise, wie hier in laufende und eigentlich nicht kündbare Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen eingegriffen werden soll sowie Outsourcing vorbereitet wird, als Tarifbruch, ja sogar als Eingriff in die Tarifautonomie. Der Erpressungsversuch des Vorstands muss vom Tisch."

„Kerngesund“ vor der Corona-Krise

Messe-Betriebsratsvorsitzender Karsten Scheibe, zugleich Vize des Aufsichtsrats, stellt fest, die Deutsche Messe AG sei „kerngesund“ in die Corona-Krise geraten. „Um am Markt erfolgreicher zu werden, bedarf es aber weniger Struktur- und Kostensenkungsprogramme, sondern vielmehr umfangreiche Maßnahmen in die Entwicklung von Neugeschäft. Diese Entwicklung ist leider über Jahrzehnte unterblieben und seit jeher die Forderung des Betriebsrates."

Unternehmen nicht kaputtsparen

Die Anteilseigner aus der Politik haben sich aus Sicht von Betriebsrat und IG Metall bislang nicht angemessen verhalten. Schulze führt weiter aus: „Wer als Geschäftspartner kann denn in diesen Wochen und Monaten von der Messe für langfristige Verträge gewonnen werden, wenn alle paar Tage eine vermeintlich drohende Insolvenz in den Medien auftaucht? Das ist nicht Champions League, sondern Amateurklasse!“ Man dürfe die Messe nicht kaputtsparen, sondern brauche zu Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit ein nachhaltiges Geschäftsmodell.

Von Vera König