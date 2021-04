Hannover

Für die vorzeitige Abschaltung des Kohlekraftwerks in Stöcken setzt sich die Gewerkschaft IG Metall Hannover ein. Sie hat beschlossen, die Initiative „Hannover erneuerbar“ zu unterstützen und ruft ihre Mitglieder auf, das Bürger-Begehren zu unterschreiben.

„Hannover erneuerbar“ fordert die Abschaltung des Kohlekraftwerks im Jahr 2026. Das wäre vier Jahre früher als bislang durch Stadt und Enercity geplant. Enercity-Chefin Susanna Zapreva hat für die Forderung viel Verständnis, macht aber andere Termine auf. „Der erste Kohlekraftwerksblock wird 2025 still gelegt, der zweite Block geht 2030 vom Netz.“ Das sei acht Jahre früher als gesetzlich vorgeschrieben.

Grundsätzlich technisch umsetzbar

Die IG Metall Hannover führt vier Gründe für ihre Forderung an. Eine vorzeitige Abschaltung des Kraftwerks wäre ein großer Schritt in Richtung einer regional ausgeglichenen Kohlendioxid-Bilanz. Grundsätzlich sei das technisch umsetzbar und der Hinweis auf hohe Kosten dürfe „kein ausschlaggebendes Argument sein, weniger für den Klimaschutz zu tun, als möglich“.

Die Versorgungssicherheit der umliegenden Industriebetriebe mit Strom hält die Gewerkschaft schon heute für nicht gefährdet. Das Interesse, schneller auf grünen Strom umstellen zu können, sei vorhanden. Komplizierter könnte sich die Versorgung mit Fernwärme für die Wohngebiete in Stöcken gestalten. Doch auch da existierten „schlüssige Ersatzkonzepte“.

Pariser Abkommen als Vorbild

Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Hannover, begrüßt den Beschluss: „Als Industriegewerkschaft haben wir uns auf dem letzten Gewerkschaftstag der Erreichung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens verschrieben. Dies gilt für die sozial-ökologische Transformation in unseren Branchen genauso wie bei der Erzeugung von Strom und Wärme.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Ersatz fürs Kraftwerk sieht Enercity zehn bis 14 kleinere Anlagen vor. Ein Biomasse-Kraftwerk und eine Großwärmepumpe sind auf dem Gelände in Stöcken geplant, eine Klärschlammverwertungsanlage im Stadtteil Lahe ist im Bau. Ziel sei, dass in neun Jahren 75 Prozent der Fernwärmeproduktion Hannovers über erneuerbare Energien sichergestellt sind, so die Enercity-Chefin. Mit dem späteren Ausstieg erspare man sich Gas als Zwischenlösung.

Von Vera König