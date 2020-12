Hannover

In gut 30 Minuten von Hannover nach Bielefeld – das soll die Bahn AG im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums möglich machen. Den Auftrag dazu hat sie seit Ende November, am Donnerstag ging das Unternehmen nun an die Öffentlichkeit. Die Botschaft: Es ist noch keine Streckenführung geplant, es gibt keine Vorentwürfe und die Bürgerbeteiligung startet am 14. Januar nächsten Jahres – als Online-Info-Austausch mit Politikern von Bund und Land, bei dem interessierte Bürger zuschauen können. Danach starten dann regionale Beteiligungsformate wie etwa Workshops, ebenfalls nur Online wegen der Corona-Pandemie.

Stichwort Bürgerbeteiligung: Darauf wird die Deutsche Bahn viel wert legen müssen, denn seit Bekanntwerden der Schnellstreckenpläne schon vor Jahren regt sich Widerstand zwischen Bielefeld und Hannover, haben sich Bürgerinitiativen (BI) gebildet wie in Barsinghausen oder Ostwestfalen, melden örtliche Bürgermeister reihenweise Bedenken an. Die Munzeler Bürgerinitiative aus dem Stadtgebiet Barsinghausen beispielsweise ist bereits seit 20 Jahren aktiv – weil es so lange schon Ausbaupläne für die ICE-Trasse gibt. Bislang blieb alles nur im Vagen, nun aber wird es konkret: „Das Projekt startet jetzt und alle Beteiligten werden gehört beim Trassenfindungsverfahren“, sagte Projektleiter Carsten Müller am Donnerstag. Es gebe fünf Trassen-Varianten vom Bund, man gehe variantenoffen in die Planung.

„Suchen die bürgerfreundlichste Variante“

Hintergrund des Ausbaus: Die Bundesregierung will eine Verkürzung der Fahrzeit zwischen Bonn und Berlin auf vier Stunden erreichen, das sind knapp 40 Minuten weniger als derzeit. Dazu ist es auch erforderlich, die Fahrt von Bielefeld nach Hannover auf 31 Minuten zu begrenzen. Derzeit sind es 49 Minuten. Aber: Um die Vorgabe zu schaffen, müsste eine möglichst gerade, etwa 90 Kilometer lange Trasse gebaut werden, denn die Züge müssten dazu mit bis zu 300 Stundenkilometern unterwegs sein. Eine möglichst gerade Strecke würde allerdings auch an einigen äußerst sensiblen Stellen vorbei führen wie Häuser, durch Städte führen oder die Weser queren. „Eine Gerade durch das Land ziehen, das ist es ja nicht. Wir müssen ganz genau schauen, wo die Trasse entlangläuft, in der wir die 31 Minuten schaffen. Und wenn die bürgerfreundlichste Trasse nur mit 34 Minuten möglich ist, dann stellen wir die dem Bund auch vor“, so Carsten Müller.

Er habe bislang nur Leitplanken, an denen er sich orientiere. Das sei der Auftrag, die Strecke von Hannover nach Bielefeld in gut einer halben Stunde mit einem Tempo von bis zu 300 Stundenkilometern zu schaffen. „Das wird eine große Herausforderung.“ Aufgrund der Örtlichkeiten entlang der Strecke stehe fest, dass es einen kompletten Ausbau im Bestand nicht geben könne, etwa im Bereich von Wunstorf. Planer Müller bezeichnete das Projekt als „wesentlichen Baustein bei der Verkehrswende“. Bund und Bahn wollen auf der Ost-West-Verbindung den halbstündigen Deutschlandtakt einführen, um so mittelfristig die Zahl der Bahnfahrgäste zu verdoppeln und mehr Güterverkehr auf die Schiene zu holen. Mit dem Ausbau der Strecke Hannover-Bielefeld beschäftigt sich aktuell ein siebenköpfiges Team.

Bahn: Streckenausbau nur im Bestand ist nicht möglich

Beim Zeitplan zeigte sich Carsten Müller äußerst zurückhaltend. Nehme man einen kompletten Neubau vor, sei eine Realisierung in zehn Jahren möglich. „Beim Ausbau im Bestand würde es länger dauern.“ Die Kosten belaufen sich nach Schätzungen des Bundesministeriums zwischen knapp zwei und fast sechs Milliarden Euro. Dass weite Teile der neuen ICE-Trasse am Ende dann doch entlang der Autobahn 2 führen, wie einige BIs annehmen, da es die kürzeste Strecke ist, wollte der Planer nicht bestätigen. „Das Zeitfenster schafft auch die Variante über Schaumburg.“

Nach der öffentlichen Online-Veranstaltung mit den zuständigen Bundes- und Lantagsabgeordneten geht die Deutsche Bahn in die Regionen, das voraussichtlich ab Februar, März 2021. Die Betroffenen will das Unternehmen dann direkt anschreiben und dazu „alle Kommunikationskanäle nutzen“, wie Sprecher Peter Mantik sagte. Im Internet unter www.hannover-bielefeld.de hat die Bahn zudem alle Informationen zusammen getragen und gibt dort auch die Termine für die Info-Veranstaltungen bekannt, hieß es am Donnerstag weiter.

Von Von Andreas Voigt