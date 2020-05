Hunderte Trecker fahren auf unangemeldeter Demo in der Stadt

Hannover

Eine unangekündigte Treckerdemo von Landwirten hat am Donnerstag in Hannover für Chaos gesorgt. Mehrere hundert Traktoren wollten über die Nienburger Straße in die City rollen, um gegen die Politik des Bundeslandwirtschaftsministeriums zu protestieren. Auch die Polizei wurde überrascht, da die Veranstaltung nicht angemeldet worden war.

In Höhe der Alleestraße (Nordstadt) wurde der Traktorenkonvoi vorerst gestoppt, eine Fahrt durch die City offiziell verboten. Ein Großteil der Trecker wurde auf den Parkplatz an den Herrenhäuser Gärten umgeleitet. Nach NP-Informationen sollen jedoch einige Trecker bereits auf möglicherweise anderen Wegen zum Landtag vorgedrungen sein.

Gegen 12.15 Uhr wurde die Veranstaltung, zu der die Vereinigung Land schafft Verbindung (LsV) aufgerufen hatte, offiziell aufgelöst. Was nicht verhindern konnte, dass sich jeder Trecker individuell in Bewegung setzte.

Rücktritt der Bundeslandwirtschaftsministerin gefordert

Die Demo war Teil einer bundesweiten Protestaktion von Schleppern, in Niedersachsen laut LsV auch in Osnabrück und Oldenburg, aber auch in Bremen. Anlass ist die Veröffentlichung des Berichtes zur Lage der Natur auf der Bundespressekonferenz, der nach Ansicht der Landwirte ihnen allein die Verantwortung für den Verlust der Artenvielfalt aufbürdet. Sie fordern daher den Rücktritt von Bundeslandwirtschaftsministerin Svenja Schulze sowie des Staatssekretärs Jochen Flasbarth.

Von Andreas Krasselt