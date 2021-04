Hannover: Hund springt 43 Mal durch Reifen – Weltrekord

Hannover

Die Hundetrainerin Jutta Gaßmann aus Bad Münder und ihr kleiner schwarzer Amerikanischer Cockerspaniel Gil dürfen sich Weltrekordhalterinnen nennen. Das hat das Rekord-Institut für Deutschland in Hamburg bestätigt. Gleich 47 Mal war die übereifrige Gil bei dem Rekordversuch Ende März auf dem Expo-Gelände in Hannover durch einen Reifen gesprungen. Bei Prüfung des Videobeweises stellte das Institut fest, dass nur 43 Sprünge in die festgesetzte Zeit von 60 Sekunden fielen.

Aber auch das lag weit über den mindestens 20 Sprüngen, die für eine Rekordleistung in dieser neuerfundenen Disziplin vorgegeben waren. 43 Sprünge wurden als Weltrekord anerkannt, und Gaßmann erhielt eine entsprechende Urkunde.

Lesen Sie auch Weltrekord in Hannover? Hund springt 47-mal durch den Reifen

Das Rekord-Institut für Deutschland ist nach Angaben von Geschäftsführer Olaf Kuchenbecker eine von etwa 20 Firmen weltweit, die skurrile Rekordversuche begleiten, bewerten und anerkennen. Die Firmen recherchieren gegenseitig in ihren Listen, ob es vergleichbare Leistungen schon einmal gegeben hat.

Von lni