Hannover

Das Schicksal der in einem Koffer in einem Müllcontainer entsorgten Hündin Reisa hat viele Menschen bewegt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 53-jährigen Halter der Hündin wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Nachbarn im Stadtteil Mühlenberg sorgen sich indes um einen zweiten Hund im Besitz des Mannes. Doch hat die ganze Geschichte offenbar einen noch viel tragischeren Hintergrund.

Reisa, die eigentlich Mariella heißt, und die schwarze Mischlingshündin Lou waren die Lieblinge im Leben der engagierten Tierschützerin Ursula S. Daran änderte sich auch nichts, als sie ihren jüngeren Lebenspartner heiratete. Nachbarn berichten, wie fürsorglich sie sich um die bereits betagten Tiere kümmerte. Eine Liebe, die ihr Ehemann aber offenbar nicht teilen konnte.

Halterin stirbt, Witwer bleibt mit Hunden zurück

Ursula S. sei im Dezember an Lungenkrebs verstorben, berichtet eine Bekannte. Ihr 53-jähriger Ehemann war nun alleine mit den Hunden. Mariella landete wie berichtet im Müll, wo die Hündin von einem jungen Mann gefunden und gerettet wurde. Derzeit wird sie als Reisa im Tierheim Langenhagen-Krähenwinkel aufgepäppelt.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der 53-Jährige als Halter identifiziert werden, äußerte sich aber nicht zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen gegen ihn laufen. Aber der Verdacht der Tierquälerei reicht in der Nachbarschaft aus, um die Sorge um die zurückgebliebene Hündin anzufachen.

Herzkranke Lou braucht Medikamente

„Lou ist herzkrank“, sagt die Bekannte. „Sie braucht Medikamente, aber ich habe die Befürchtung, dass sie keine mehr bekommt.“ Sie habe kein Verständnis dafür, dass der Hund weiter dem Witwer überlassen bleibe – zumal dieser ihrer Ansicht nach kein Interesse an dem Tier habe. Auch Mariella hatte er nicht zurücknehmen wollen. „Wir sind nur entsetzt. Der soll den Hund doch einfach rausrücken.“

Polizei hat keine Handhabe

Sie und weitere Nachbarn hätten sich schon mehrfach an das Veterinäramt der Stadt und auch an die Polizei gewandt. Bislang vergeblich. „Der Polizei sind die Hände gebunden“, sagt sie. „Und im Veterinäramt sieht man offenbar auch keine Möglichkeit, einzugreifen. Man hat mich nur gefragt, ob ich dort nicht täglich mal vorbeigehen und nach dem Rechten sehen könnte. An wen soll ich mich denn wenden?“ fragt sie ratlos.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine direkte Konfrontation mit dem jetzigen Besitzer Lous scheuen die Nachbarn offenbar, aus welchen Gründen auch immer. Das Veterinäramt bestreitet indes, dass eine Mitarbeiterin sich gegenüber der Nachbarin so geäußert habe. Weitere Auskünfte seien wegen der laufenden staatsanwaltlichen Ermittlungen nicht möglich. Auch die eher allgemeine Frage, was denn geschehen müsse, damit das Veterinäramt eingreife, blieb so unbeantwortet. Da die Ermittlungen halt laufen, ist ungewiss, ob an den Vorwürfen gegen den 53-Jährigen tatsächlich etwas dran ist. Da sind die Handlungsmöglichkeiten einer Behörde im Zweifelsfall erheblich eingeschränkt.

Von Andreas Krasselt