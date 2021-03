Hannover

Die Verlegung der Landtechnikmesse Agritechnica von November auf das Frühjahr 2022, die die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) am Montag verkündet hatte, bedeutet für Hannovers Hoteliers den nächsten Schlag ins Kontor. „Auf diese Messe haben viele Kollegen gesetzt, jetzt ist die Depression noch größer geworden“, sagte Congress-Hotel-Direktor Cord Kelle, zugleich Sprecher der Dehoga-Hoteliers in der Region Hannover, am Dienstag.

Von Geschäftsaufgaben unter den insgesamt 281 Hotelbetrieben mit ihren etwa 30.000 Beschäftigten in der Region sei ihm bislang zwar noch nichts bekannt. Doch die dürften sich nicht vermeiden lassen, wenn die Politik den Hoteliers nicht bald eine Perspektive böte. „Der Schnelltest ist eine Option, die wir auch für Veranstaltungen mit überregionalen Gästen fordern, von denen wir Hoteliers durch Übernachtungen profitieren“, so Kelle. In Kreisen von Hoteliers sei es ein offenes Geheimnis, dass die Agritechnica auch deshalb abgesagt wurde, weil Aussteller es nach wie vor scheuen, ihre Mitarbeiter auf Reisen zu schicken. Die Luca-App, die die Region Hannover nun zur Nachverfolgung von Kontakten mit nutzt, sei eine weitere Möglichkeit, Sicherheit zu schaffen.

Zahl der Übernachtungen rutscht 2020 unter Millionengrenze

Zu der allgemeinen schlechten Lage der Hotels nach der Verschiebung der Agritechnica passt, dass Branchenkreise von einem Minus beim Umsatz für dieses Jahr von 90 Prozent ausgehen – im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. In den ersten beiden Monaten des Jahres habe die Zimmerauslastung der Hotels in der Region Hannover bei 15 Prozent gelegen, berichtet Cord Kelle. „Bei sonst üblichen 65 Prozent im Januar und Februar.“

Kaum Zimmerauslastung in den ersten Monaten – die schlechten Übernachtungszahlen aus 2020 scheinen sich pandemiebedingt fortzusetzen. Nach Angaben des niedersächsischen Landesbetriebs für Statistik gingen die Übernachtungen 2020 in Hannover im Vergleich zu 2019 nämlich um 57,3 Prozent auf exakt 999.654 Übernachtungen zurück. Die gesamte Region Hannover verzeichnete ein Minus von gut 50 Prozent und kommt 2020 auf gut 2,1 Millionen Übernachtungen. „Die Zahlen sind damit auf einem Niveau vor dem Jahr 1994“, so Hans Nolte von der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG).

Region nutzt jetzt Luca-App Bei der Corona-Kontakt-Nachverfolgung nutzt die Region Hannover ab sofort die Luca-App – sie soll die Arbeit des Gesundheitsamtes deutlich entlasten. „Die Luca-App ist eine sinnvolle Ergänzung zur Bekämpfung der Pandemie, denn je schneller im Infektionsfall die engen Kontaktpersonen ermittelt und informiert werden, desto besser lassen sich die Infektionsketten unterbrechen“, so Cora Hermenau, Dezernentin für Öffentliche Gesundheit, Sicherheit und IT bei der Region Hannover. Nutzer laden sich die Luca-App zunächst auf ihr Smartphone. Über QR-Codes können sie sich beispielsweise dann bei einem Restaurantbesuch zu Beginn und zum Ende registrieren. Sollte zur gleichen Zeit eine Corona-infizierte Person in der Nähe gewesen sein, würden diese Infos nach Freigabe datenschutzkonform an das zuständige Gesundheitsamt gehen und eine schnelle Nachverfolgung ermöglichen. „Das erleichtert nicht nur unsere Arbeit, sondern bietet auch eine gute Perspektive für Veranstaltungen, Gastronomie oder Unternehmen. Die Luca-App eignet sich für die sichere Registrierung von Besuchern im öffentlichen oder auch im privaten Bereich“, sagt Hermenau. Aktuell ist die Luca-App kostenfrei, da die Kosten der Lizenzen für die Gesundheitsämter das Land Niedersachsen übernommen hat.

Veranstaltungsbüro nimmt zum 1. April seine Arbeit auf

Eine herbe, aber erwartbare Rückentwicklung: 2019 hatte es in der Region Hannover noch 4,25 Millionen Übernachtungen gegeben, von denen 2,33 Millionen Übernachtungen direkt auf die Stadt Hannover entfielen. Durch Reisebeschränkungen sowie dem ersten und zweiten Lockdown seien die Monate März bis Mai und November bis Dezember 2020 besonderes stark betroffen gewesen. Im April hatte es sogar einen Einbruch bei den Übernachtungen von mehr als 91 Prozent gegeben, im Mai noch von gut 88 Prozent im Vergleich zu 2019.

Das Veranstaltungs- und Kongressbüro, das die Politik in Stadt und Region Hannover Ende 2021 beziehungsweise zu Beginn des Jahres beschlossen hat, nimmt nun offiziell zum 1. April seine Arbeit auf. Auf den Weg gebracht wurde es, um das Veranstaltungs-, Kongress- und Tagungsgeschäft wieder anzukurbeln, das mit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 zum Erliegen gekommen war. „Im ersten Schritt kümmern wir uns um die kleineren Veranstaltungen, aber auch um die privaten Jubiläen-und Familienfeste, die vor Corona ein wichtiges Standbein für die Hoteliers gewesen sind“, sagte Hans Nolte. „Bei internationalen Formate verlassen wir uns auf die Expertise der Messe AG.“

Welche Veranstaltungsformen gibt es künftig?

Der Aufsichtsrat der HMTG hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass das Kongressbüro an die HMTG angedockt wird. Ab dem 1. April kümmern sich drei Mitarbeiter um den (Wieder-)Aufbau von Vetriebswegen, Werbung und Verkaufsmaßnahmen, die die HMTG dafür aus der Kurzarbeit holt. Bis Ende 2021 wolle man diese Strukturen wieder aufgebaut haben. „Zusammen mit dem Hannover Congress Centrum, dem Dehoga und der Veranstaltungswirtschaft wollen wir altes Terrain zurückgewinnen“, so Hans Nolte. Nach dem ersten Quartal 2021 solle es zudem gelingen, unter anderem bereits verschobene Veranstaltungen wie den Gospel-Kirchentag oder die Jazztage wieder durchführen zu lassen – wenn die Rahmenbedingen es zulassen.

In einem zweiten Schritt befasst sich das Büro mit der Frage, wie Veranstaltungsformate künftig aussehen. Als Hybrid-Veranstaltungen? Als Grüne Events mit einem stark nachhaltigen Charakter? „Wir müssen uns einem neuen Wettbewerb stellen mit neuen Veranstaltungsformen. Und das ziemlich schnell, denn auch andere deutsche Städte denken über so etwas nach“, sagt Hans Nolte. Finanziert wird das Büro von der Region und der Stadt Hannover für die nächsten zwei Jahre mit zusammen 400.000 Euro. Für das dritte Jahr steht bislang nur die Förderung durch die Region mit 300.000 Euro.

Büro soll mittelfristig zur privaten Gesellschaft werden

„Wir unterstützen das Büro maximal. Ideell, aber auch wirtschaftlich, wenn nötig“, sagt Dehoga-Hotel-Sprecher Cord Kelle. Insgesamt sehe die Hotelbranche das Projekt mit einem Mix aus „Euphorie und einer gedämpften Erwartungshaltung“. Begründung: „In dem Büro müssten sich mehr als nur drei Mitarbeiter um die Aquise von Veranstaltungen kümmern, da der Wettbewerb unter den deutschen Städten sehr hart geworden ist.“ Konzeptionell und von den Möglichkeiten her müsste das Kongressbüro zudem recht schnell erweitert werden. Organisatorisch stellt sich der HMTG-Chef eine privat geführte GmbH vor – mittelfristig.

Von Andreas Voigt