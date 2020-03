Hotel ohne Fenster: Oberverwaltungsgericht entscheidet

Hannover

Hotelier Andreas Wienecke muss weiter warten, ob er sein Projekt in der hannoverschen Osterstraße (Stadtteil Mitte) noch verwirklichen kann, wie geplant – mit ein paar fensterlosen Räumen. Anders als beim Projekt Box-Hotel in der Nikolaistraße (auch Mitte), welches ganz ohne Fenster auskommt und seit November in Betrieb ist, ist hier der juristische Streit mit der Stadt nicht beendet: Das Oberverwaltungsgericht ( OVG) Lüneburg hat jetzt die Berufung zugelassen.

Die Berufung hatte die Stadt Hannover nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover zugunsten Wieneckes beantragt. Das Gericht hatte im Januar 2019 die Stadt grundsätzlich verpflichtet, ein Hotel mit fensterlosen Zimmern baurechtlich zu genehmigen (Az. 4 A 6675/18). Das gefiel der Stadt nicht, und sie ging dagegen vor – anders als im Fall des komplett fensterlosen Box-Hotels, wo sie keine Chance mehr sah, die Genehmigung zu verweigern.

Von Bedeutung

Das OVG teilt mit, dass es die Berufung zugelassen habe, da „die aufgeworfenen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung“ für den urteilenden Senat seien. Das Gericht erklärt dabei ausdrücklich: „Eine Vorentscheidung über den Ausgang des Verfahrens ist mit der Berufungszulassung nicht verbunden.“ Alles offen also. (Az. Berufungsverfahren: 1 LB 29/20).

In der Begründung ihres Berufungsantrags äußert die Stadt Hannover wie berichtet „erhebliche Zweifel an der Richtigkeit“ des Verwaltungsgerichtsurteils und attestiert ihm „fehlerhafte Auslegung“ bestehender Baurechtsnormen. Abgesehen von der Brandschutzfrage wird erneut das Konzept einiger fensterloser Zimmer angegriffen. Letzteres sei „keine innovative Geschäftsidee“, sondern „eine konstruierte Nutzung“, um „das Fenstererfordernis zu umgehen“, damit etwa auch Kellerräume als Aufenthaltsräume nutzen zu können – was ebenfalls nicht im Sinne der Bauordnung sei.

Unternehmer Andreas Wienecke vor seinem Hotel in Hannover, Osterstraße. Quelle: Foto: Wallmüller

Übernachtungszwang?

Auch wird bezweifelt, ob alle Gäste freiwillig entscheiden könnten, ob und wie lange sie in fensterlosen, nur mit Kunstlicht erhellten Zimmern bleiben wollten – mit Verweis auf möglichen Zwang durch Arbeitgeber bei „Monteuren, Hilfsarbeitern oder Messereisenden“. Schließlich gebe es oft Vorgaben, „möglichst günstig“ zu buchen. Überhaupt, so heißt es wörtlich in dem Schreiben an das Oberverwaltungsgericht, sei „der Mensch zum Licht geboren, nicht zur Lampe“.

Von Ralph Hübner