Am Freitagmorgen hat die Polizei einen Einbrecher (32) dabei erwischt, wie er in ein geschlossenes Hotel an der Osterstraße in der Innenstadt eingestiegen ist. Das Haus hat wegen der Corona-Pandemie zurzeit nicht geöffnet. Dem Dieb soll im beschleunigten Verfahren schon bald der Prozess gemacht werden.