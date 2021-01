Hannover

Seit der Pressekonferenz von Kultusminister Grant Hendrik Tonne laufen die Telefone von Eltern und Kitas heiß: Neben der deutlichen Kritik an der politischen Lösung, die überall zu hören ist, gilt es eine Notbetreuung von 50 Prozent in der Kita oder die notgedrungene Betreuung zu Hause zu organisieren. Die Herausforderung an Kinder wie Eltern könnte kaum größer sein, sagt Christoph Möller, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult.

„Ein kleines Kind betreuen und seinem Beruf aus dem Homeoffice nachgehen, das ist kaum bis gar nicht möglich“, stellt der Psychiater klar. Man könne die Aufgaben lediglich zeitlich strecken, also die Arbeit etwa auf die Abendstunden verschieben. „Klar ist aber auch: Der Tag hat nur 24 Stunden und auch Eltern brauchen Pausen und Zeit zur Regeneration“, so der Experte. Was in den nächsten Wochen auf die Eltern zukomme sei daher eine „immense Herausforderung“.

Damit es nicht zum Hauskoller kommt

Die Folge können Anspannungen, ein „Hauskoller“, bis hin zu Aggressionen sein. Um diesen Vorzubeugen empfiehlt der Experte feste Strukturen, ausreichend Bewegung. „Man steht zur selben Zeit auf wie sonst, pflegt gemeinsame Rituale – wie etwa gemeinsame Mahlzeiten.“ Bei der Zubereitung können die Kinder bereits mit einbezogen werden. Gesellschaftsspiele, Lesen – gezielt schöne und fürs Kind passende Beschäftigungen seien wichtig. „Einer der wichtigsten Punkte: Bewegungseinheiten an der frischen Luft einbauen. Also raus gehen, auf den Spielplatz oder in die städtischen Grünflächen und Wälder“, rät er.

Nachsicht mit sich und den Aufgaben

Klare Zeiten fürs Homeschooling müssen festgelegt werden, die aber auch begrenzt werden. Für Eltern wie auch Kinder sei es wichtig, das schulische Anforderungen nicht „auf-Teufel-komm-raus durchgeboxt“ würden. „Das Augenmerk sollte auf dem gemeinsamen familiären Leben und auf den Möglichkeiten des Zusammenseins liegen.“ Den Eltern rät er dabei zur „Nachsicht mit sich und mit den Aufgaben, die man hat“, so Möller. „Es wird nicht alles so perfekt laufen, wie sonst – sowohl was die Arbeit angeht, als auch die Kinderbetreuung.“

Von Simon Polreich