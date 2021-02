Die Feuerwehr ist am Sonnabendmorgen zu einem Einsatz nach Badenstedt gerufen worden. Aus noch unbekannter Ursache brannte die Holzfassade eines Anbaus an der Kita im Katrin-Sello-Weg. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand. Den Brand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle.

