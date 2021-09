Hannover

Die Abfuhr der Gelben Säcke im Umland – sie wird vorerst nicht vom kommunalen Abfallentsorger Aha erledigt. Das hat zum einen damit zu tun, dass sich ab dem 1. Januar 2022 die RMG Rohstoffmanagement GmbH (Rheinland) um die Abfuhr im Umland kümmert. Zum anderen stellt Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz eine Teilnahme an der Ausschreibung für die Säckeabfuhr im Umland für die Zukunft grundsätzlich in Frage. „Drei Jahre Laufzeit sind zu kurz. Es lohnt sich wirtschaftlich nicht“, sagte er jetzt im zuständigen Abfallausschuss der Region.

Seit dem 1.Januar 2016 sammelt Remondis die Leichtverpackungen in den Gelben Säcken in den Städten und Gemeinden des Umlandes ein. Im Bieterverfahren hatte sich das Unternehmen wiederholt gegen Aha durchgesetzt. Ab Januar 2022 ist nun die RMG Rohstoffmanagement GmbH zuständig – und darüber zeigte sich Aha-Chef Schwarz nicht ganz unglücklich.

Um das Umland zu bedienen, brauche man 20 Fahrzeuge und etwa 90 Mitarbeiter, darunter 40 bis 60 Fahrer. „Diesen Bestand aufzubauen, ist nicht ganz einfach“, so Schwarz. Dies vor allem vor dem Hintergrund einer nur dreijährigen Laufzeit. „Acht Jahre wären besser.“ Bis 2023 fährt Aha noch in der Stadt Hannover den Gelben Sack ab, dann gibt es eine Neuausschreibung. An der will Aha dann teilnehmen.

Die Firma RMG hat eine Niederlassung für Celle – in Lehrte in der Region Hannover. Für den Landkreis Celle übernimmt das Unternehmen mit Hauptsitz in Eltville am Rhein die Entsorgung der Gelben Säcke – von damaligen Startschwierigkeiten berichtete Wolfgang Toboldt (SPD) im Ausschuss. „Das kann man dann wohl auch hier erwarten.“

Ein Satz, den Thomas Schwarz nicht gerne hörte, denn Mitte August hatte Aha wegen Personalproblemen bei Remondis ausgeholfen, zwei Wochen lang die Säcke abgefahren – und viele verärgerte Bürger am Service-Telefon gehabt, obwohl Aha für die Nichtabfuhr gar nicht verantwortlich war. „Wir haben für solche Extra-Leistungen nicht das Personal. Das ging nur mit Überstunden.“ Es sei Aha aber ein Anliegen gewesen, dass die Gelben Säcke im Umland nicht liegen geblieben seien.

Von Andreas Voigt