Hannover

Sonst hängen hier die Patienten am Tropf – jetzt tropfte es in der MHH von der Decke: Nach einem Rohrbruch mussten rund 2500 Quadratmeter Labor- und Lehrräume der Medizinischen Hochschule Hannover abgesperrt werden. Am Freitagmorgen um 6 Uhr fiel der Schaden im fünften Stock (Ebene 4) des Gebäudes J06 im Nordwesten des MHH-Komplexes auf. Das Wasser wurde sofort abgestellt, Teile des Gebäudes stromlos gestellt. Der Schaden dürfte jedoch bereits enorm sein, da dass Wasser auch in alle darunter liegenden Stockwerke gelaufen war.

„Es ist der größte Wasserschaden in der Geschichte der MHH“, sagte MHH-Sprecher Stefan Zorn auf NP-Anfrage. Ob der finanzielle Schaden in die Millionen geht, könne man noch nicht sagen, so Zorn weiter. „Klar ist aber, dass es nicht günstig wird.“

Deckenverkleidungen hatten sich gelöst

Durch das aus dem Rohr gelaufene Wasser, hatten sich die Deckenverkleidungen aus Gipskarton voll gesogen und gelöst. Sie drohten herabzustürzen. Die Statik des Gebäudes ist aber laut MHH nicht gefährdet. Der nördliche Bereich des Gebäudes musste auf sechs Ebenen gesperrt, die Fachbereiche Forschung und Diagnostik verlagert werden. Die Trocknungsarbeiten laufen bereits.

Kostspielig dürfte der Schaden auch deshalb sein, weil in dem Gebäude teure technische Geräte, wie etwa Massenspektroskope untergebracht sind. Diese und weitere technischen Anlagen müssen nach der Trocknung auf Funktionsfähigkeit getestet werden. „Es kann Tage, ja Wochen dauern bis wir die genaue Schadenssumme kennen“, so Sprecher Zorn.

Für den in die Jahre gekommenen und teilweise baufälligen MHH-Komplex ist bereits Ersatz in Aussicht: Am Stadtfelddamm stehen 16 Hektar für einen Neubau zur Verfügung.

Von Simon Polreich