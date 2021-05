Hannover

Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Friedenauer Straße in Vinnhorst ausrücken. Eine 50-jährige Bewohnerin wurde bei dem Feuer leicht verletzt. Für die Löscharbeiten musste der Dachstuhl des Doppelhauses teilweise abgetragen werden. Die Brandermittler der Kripo schätzen die Schadenshöhe auf eine Summe im oberen fünfstelligen Bereich.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand in einem Abstellraum ausgebrochen, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Elektroinstallation. Zu diesem Zeitpunkt waren noch drei Menschen in dem Gebäude, die jedoch noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Haus verlassen konnten.

Bewohnerin will selbst löschen

Allerdings hatte die 50-Jährige zuvor noch mit ihrem 16-jährigen Sohn vergeblich versucht, das Feuer selbst zu löschen. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde später mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Sohn und ein 88-Jähriger, der ebenfalls in dem Haus gewesen war, blieben unverletzt.

Der Brand war bereits nach 30 Minuten von der Feuerwehr gelöscht. Doch ein paar Stunden später mussten die Einsatzkräfte erneut anrücken. Gegen 19.30 Uhr war ein Schwelbrand gemeldet worden, der sich im Nachgang gebildet hatte. Auch dieses Feuer war schnell gelöscht.

