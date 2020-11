Hannover: Hohe Strafen für Mafia-Bande gefordert

Hannover

Im Prozess gegen die kolumbianische Einbrecherbande hat Oberstaatsanwältin Maren Stolper hohe Haftstrafen gefordert. Die fünf Angeklagten sollen für vier Jahre und neun Monate ins Gefängnis. „Eine zu milde Strafe würde an internationale Verbrecherbanden nur ein Signal auslösen: Auf nach Hannover“, begründete sie ihren Antrag.

Die fünf Angeklagten im Alter von 31 bis 55 Jahren haben Ultraschallgeräte aus Krankenhäusern gestohlen. Sie begannen ihre Serie am 2. Februar 2019 in Bielefeld. Einen Tag später stahlen sie 43 Sonografie-Geräte aus dem Siloah in Hannover. Sie brachen auch in Kliniken in Bremerhaven, Lübeck, Braunschweig und Herzberg ein.

Einige Geräte sind unauffindbar

Den Schaden bezifferte die Oberstaatsanwältin auf 583.700 Euro. Ursprünglich gingen die Ermittler von einem Schaden in Höhe von mehr als 2,8 Millionen Euro aus. Dabei handelte es sich um den Neupreis der gebrauchten Geräte. Die meisten Geräte wurden vom Zoll am Frankfurter Flughafen sichergestellt. Allerdings ist Diebesgut im Wert von 155.700 Euro unauffindbar verschwunden.

„Die Taten waren von langer Hand geplant“, erklärte Stolper. So konnten Jose C. (55) und seine Freundin Yeimi G. (41) in Spanien festgenommen werden. Sie hatten gefälschte Ausweise bei sich. Alle Angeklagten wurden wegen der gleichen Delikte in Dänemark bereits verurteilt.

Zu Beginn des Prozesses hatte es den Versuch einer Verständigung gegeben. Richter Patrick Gerberding hatte Strafen zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren in Aussicht gestellt – im Falle von Geständnissen. „Doch es gab nur Teilgeständnisse, die in sich widersprüchlich waren“, stellte die Oberstaatsanwältin fest.

Angeklagte verwickeln sich in Widersprüche

Ein Beispiel: Jose C. erklärte, dass er als Koch in Deutschland arbeiten wollte. Das habe wegen ausländerrechtlicher Bestimmungen nicht geklappt. Doch warum habe er dann sofort nach der Einreise ein großes Auto am Flughafen gemietet, mit dem das Diebesgut befördert wurde? Ein anderer Widerspruch: Die Angeklagten erklärten, dass sie in Kolumbien in Armut, teilweise sogar auf der Straße gelebt hätten. „Wer hat die Flugreise und die Hotels bezahlt“, stellt die Anklägerin eine rhetorische Frage.

Das Geld kam von den Hinterleuten in Kolumbien. Maren Stolper spricht von „mafiösen Strukturen“. Die Angeklagten haben auch nicht gesagt, wer die Einbrüche verübt hat. Allerdings konnten Fotos der betreffenden Krankenhäuser bei Angeklagten sicher gestellt werden. Teilweise waren ihre Handys an den Tatorten zur Tatzeit eingeloggt.

Und an den Paketen mit der Beute befanden sich DNA und Fingerabdrücke der Angeklagten. Deshalb spricht die Oberstaatsanwältin auch von einer „gemischten Bande“. Jose C. seien gleichzeitig Diebe und Hehler gewesen. Der hohe Schaden, das professionelle Vorgehen und der Diebstahl überlebenswichtiger Geräte lassen keine niedrigeren Strafen zu.

Von Thomas Nagel