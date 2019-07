HANNOVER

Fluchend verfolgt Ewaldas S. (26) das Urteil. Seine wegwerfende Handbewegung verrät, was er von Richterin Renata Bürgel hält. Acht Jahre muss der Litauer wegen besonders schweren Raubes ins Gefängnis. Er hatte den Überfall auf einen Juwelier in Neustadt am 23. Januar 2017 geplant und vorbereitet.

Er ist d...