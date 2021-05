Hannover: Hohe Haftstrafen für Mitglieder der Deisterbande

Hannover

Mit kahl rasiertem Kopf betrat David P. (19) den Saal 127 im Landgericht Hannover. Rasiert hat ihn auch die Jugendkammer 1. Wegen acht Raubüberfällen, Betrugs und gefährlicher Körperverletzung wurde der Chef der Deisterbande zu sechs Jahren Jugendhaft verurteilt. Wegen seiner Alkoholabhängigkeit muss der geständige Straftäter in eine Entzugsklinik, vorher muss er ein Jahr im Gefängnis absitzen.

Zwischen Januar und März 2020 hatten die Deisterbande mit Überfällen auf Tankstellen und Supermärkte für negative Furore in der Region gesorgt. Jordan R. (19) wurde zu fünf Jahren Jugendhaft verurteilt. Sein Komplize Albin G. (18) muss für vier Jahre und neun Monate in Haft. „Die Taten sind so schwerwiegend, dass Jugendstrafen zwingend waren“, sagte Richter Stefan Lücke. Die Urteilsverkündung dauerte bis kurz nach 21 Uhr am Mittwochabend.

Acht Raubüberfälle im Deister

Mit Sturmhauben, Schreckschusspistolen und Teleskopstöcken überfielen die Täter Tankstellen und Supermärkte in Barsinghausen, Wennigsen, Bennigsen und Wunstorf. Zunächst hatte nur David P. die acht Raubüberfälle (Beute rund 7000 Euro) gestanden. Zu seinen Komplizen schwieg er. In mühsamer Kleinarbeit wertete die Kammer Handydaten, Videobilder von Überwachungskameras und DNA-Spuren an auffälligen Kleidungsstücken aus. Ein Opfer sei heute noch so schwer traumatisiert, dass es bei der Aussage im Landgericht Hannover beinahe zusammengebrochen wäre, betonte der Richter die Schwere der Taten.

Am 20. Mai hatte ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) die Täter festgenommen. Und Turnschuhe, Sturmhauben, Taschen und Teleskopstöcke sicher gestellt. Anhand der Spuren konnte das Gericht die Taten den jeweiligen Angeklagten zuordnen. Das hatte Richter Lücke in einem Zwischenfazit auch deutlich gesagt. Daraufhin ließen sich zwei weitere Angeklagte zu den Taten ein. Sie kamen mit Bewährungsstrafen davon. Der Hinweis aus dem Familienkreis einer der Täter führte die Ermittler auf die richtige Spur.

Anwalt Vyacheslav Varavin, Verteidiger von Kaled E. (20): „Mein Mandant ist froh, in Freiheit bleiben zu können.“ Er wurde wegen Beihilfe zum Raub und gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und acht Monaten Bewährungsstrafe verurteilt.

Anders als Jordan R. Er hatte geschwiegen. Dennoch konnte ihm das Gericht drei Raubüberfälle nachweisen. So fanden sich an auffälligen Turnschuhen (sichtbar auf einer Überwachungskamera) seine DNA. Die Videobilder zeigten einen Täter als Linkshhänder, nach Überzeugung war das R. Untermauert wurde das Ganze mit der Handy-Auswertung an den Tatorten. Richter Lücke: „Die Gesamtschau der Indizien lässt für die Kammer keinen Zweifel an der Täterschaft der Angeklagten.“

Von Thomas Nagel