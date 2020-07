Hannover

Viele Anrufe, viele Kurzmitteilungen, viele Emails, viele Testungen organisieren, aber eine leere Praxis – das war die Corona-Realität der Hausärztin Katharina Kornacker und ihrer Kolleginnen in der Gemeinschaftspraxis in der Limmerstraße ( Linden). „Erst seit zwei Wochen entspannt sich die Lage“, berichtet die Medizinerin. „Wir hatten mit Blick auf die Abrechnungen schon ein bisschen gebibbert“, sagt sie über die Zurückhaltung der Patienten.

Die Zahlen seien bis dahin dramatisch gewesen, „ein Drittel Scheine weniger als sonst“. Sie erklärt, was das bedeutet: Scheine bedeuten Fälle, also Patienten. Für jeden Patienten gebe es eine einmalige Fallkostenpauschale pro Quartal, die zwischen 12 bis 17 Euro liegt – „egal, wie oft der Patient in die Praxis kommt“. Hausärzte könnten nicht, wie etwa ein Kardiologe, ein EKG abrechnen. Blutabnahme, Verband, Infusion – alles sei drin in dieser Pauschale. Während andere Ärzte gern auch sogenannte Igel-Leistungen (Individuelle Gesundheitsleistungen) anbieten, die die Patienten aus eigener Tasche zahlen müssen, lehnen dies Kornacker und ihre Kolleginnen ab. „Dies bieten wir gar nicht an, wir wollen das nicht, die passen auch nicht zu Linden“. Trotz der finanziellen Einbußen mussten aber auch etwa die Gehälter für die Arzthelferinnen gezahlt werden.

„Perfektes Außenwartezimmer vor der Praxis“

Ist denn seit den zwei Wochen Normalität angesagt? „Die Leute kommen jetzt wieder mit den Problemen, mit denen sie früher auch kamen. Das fängt an beim kleinen Katzenkratzer und zum Glück kommen auch wieder Patienten zu Vorsorgeuntersuchungen.“ Der Umgang mit Medien habe sich verändert, „die Leute nutzen die Möglichkeit des Emailkontaktes sehr viel stärker“. Anfangs hatten viele geschrieben, sie hätten Angst in die Praxis zu kommen – „als wären wir hier der Ursprung des Bösen“, sagt sie. Die Angst habe sich bei vielen verflüchtigt, das Wetter komme der Praxis mit „perfektem Außenwartezimmer auf dem Hinterhof inklusive Wasser und Tee“ entgegen. „Gestern saßen hier 15 Patienten mit Abstand, vor Corona standen die teils dichtgedrängt bis zur Straße.“

Umstrittene Antikörpertestungen

Die Corona-Angst hat sich „bei Auftreten des ersten Schnupfens oder Hustens nicht gegeben“, sagt sie. „Die Anfrage nach Abstrichen ist nach wie vor hoch, im Schnitt machen wir sieben Abstriche am Tag“. Auch die Nachfrage nach den Antikörpertestungen sei groß, den gebe es in ihrer Praxis für privat gezahlte 25 Euro. Die Testungen sollen bis zu 99 Prozent sicher Sars-CoV-2 ermitteln. Und was hält die Medizinerin davon? „Wenn das der Normalbürger hört, dass der Test zu 99,3 Prozent sicher ist, klingt das giga. Für Mediziner ist das eher mau.“ Denn rechnet man die 0,3-Prozent-Fehlerquote auf eine Großstadt wie Hannover mit mehr als 500.000 Einwohnern um, gibt es eben auch mehr als 1500 Fehldiagnosen. In einer Pandemie eine zu hohe Zahl. „Abstand ist immer noch am besten, am besten draußen. Auch die Maske hilft nicht zwingend, wenn man eng auf eng zusammenhockt.“

Von Petra Rückerl