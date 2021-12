Hannover: Hochzeitskorso mit neun Autos auf der A2 gefährdet den Verkehr

Hannover

Ein Hochzeitskorso aus neun Fahrzeugen hat am Sonnabend auf der Autobahn 2 rund um Hannover zu Chaos geführt. Die Gesellschaft war nach Polizeiangaben mehr als eine Stunde zwischen Wunstorf und Herrenhausen unterwegs, dabei wurde mehrfach die Richtung gewechselt. Durch die riskanten Fahrmanöver wurde mindestens ein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Am Ende stoppten mehrere Streifenwagen die Verdächtigen, einer konnte allerdings entkommen.

„Wir gehen davon aus, dass die Kolonne durchgehend zwischen 14.45 und 16 Uhr unterwegs war“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Erstmals meldete ein Autofahrer den Hochzeitskorso zwischen Herrenhausen und Garbsen in Richtung Dortmund. Die Wagen seien auf dem rechten Streifen mit Tempo 50 und Warnblinkern hintereinander hergefahren. Laut Niemetz waren Unbeteiligte gezwungen, „teilweise stark zu bremsen und zu überholen“. Es kam zu mehreren „brenzligen Situationen“. Unter anderem soll der Fahrer eines Audi SQ7 gefährdet worden sein.

Polizei stoppt Hochzeitskorso in Garbsen

Gegen 16 Uhr meldete sich dann der nächste Autofahrer: Dieses Mal wurde der Hochzeitskorso nahe der Raststätte Garbsen in Richtung Berlin gesichtet. „Auch hier wurden das Fahrverhalten und die Fahrzeuge gleichlautend beschrieben“, sagt Niemetz. Darüber hinaus bemerkte eine Polizeistreife die Kolonne an der Berenbosteler Straße. An der Einmündung zur Straße Auf der Horst wurden acht Autos letztlich gestoppt – lediglich eine weiße Limousine mit hannoverschem Kennzeichen fuhr davon.

Bei den angehaltenen Fahrzeuge handelte es sich um sechs Mercedes, einen roten Porsche und einen grauen VW. Ein Benz war in Hameln zugelassen, alle anderen Wagen in der Region Hannover. Die acht männlichen Fahrer waren zwischen 24 und 34 Jahre alt. Nach Informationen dieser Zeitung wurde eine türkische oder kurdische Hochzeit gefeiert. Gegen die Ertappten wird nun unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Außerdem suchen die Beamten den neunten Korsoteilnehmer sowie Autofahrer, die gefährdet wurden – etwa den Audi-Fahrer. Die Autobahnpolizei ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 89 30.

Von Peer Hellerling