Hannover

Jetzt gibt der Sommer nochmal richtig Gas. Mit Hundstagen und Tropennächten bringt Hochdruckgebiet Detlef Hannover mächtig ins Schwitzen. Bis weit in die kommende Woche hinein werden Temperaturen von mehr als 30 Grad vorausgesagt. Mediziner warnen bereits vor gesundheitlichen Risiken, die die Hitzewelle mit sich bringt.

Es wird heiß, sehr heiß. Schon am Donnerstag klettern die Temperaturen über die 30-Grad-Marke. Dort sollen sie laut Experte Dominik Jung vom Wetter-Dienst Q-Met bis mindestens Mitte der kommenden Woche auch bleiben. „Freitag und Samstag rechnen wir mit 33 Grad, Montag bis Mittwoch liegen wir bei 31 bis 32 Grad.“ Vereinzelte Hitzegewitter seien frühestens ab Sonntag zu erwarten. „Nichts großes, wenn überhaupt“, so der Meteorologe.

Anzeige

Tropennächte jenseits der 20 Grad

Schweißtreibende Aussichten also, zumal die Nächte nur wenig Abkühlung bringen. „Die werden bis zum Wochenende kontinuierlich wärmer“, so Jung. Ab Samstagnacht sollen die Temperaturen bis mindestens Mittwoch nicht mehr unter die 20-Grad-Marke sinken. Ob Hoch Detlef danach die Puste ausgeht oder die Hitzewelle noch länger anhält, sei noch nicht abzusehen. Die Hundstage, wie umgangssprachlich die heißesten Tage des Sommers genannt werden, dauern jedenfalls noch bis zum 23. August.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch: In diesen Strandbars gibt es Urlaubsgefühle

Was für alle Sonnenhungrigen grundsätzlich tolle Aussichten sind, gibt Medizinern auch Anlass zur Sorge. Besonders ältere und chronisch kranke Menschen sind gefährdet, einen Hitzekollaps zu erleiden. „Viele Patienten haben eine Trinkmengenbegrenzung oder eine Therapie mit „Wassertabletten“ aufgrund von Bluthochdruck. Beides führt in Kombination mit starkem Schwitzen zu Flüssigkeitsmangel“, erklärt Hans-Peter Reiffen, Landesarzt des Johanniter-Landesverbands. „Das Durstgefühl nimmt in höherem Lebensalter ab. „Wenig Bewegung, luftige Kleidung, viel trinken – damit können sich besonders Senioren vor Überhitzung schützen.“

Vorsicht beim Baden

Aber auch jüngere Menschen sollten sich gegen einen Hitzeschlag, Sonnenstich und Hitzeerschöpfung wappnen. „Erste Anzeichen einer Hitzeerschöpfung sind Schwindel, Übelkeit, Kreislaufstörungen und das Gefühl, sich nicht mehr auf den Beinen halten zu können. Mit kalten Umschlägen kann die Temperatur schonend gesenkt werden. Beim Baden ist dagegen Vorsicht geboten: So sollte man nicht mit erhitztem Körper ins Wasser gehen, sondern sich vorher abkühlen.

Grundsätzlich raten Ärzte: Bei großer Hitze in Gebäuden oder im Schatten bleiben, körperliche Anstrengungen vermeiden, bewusst Pausen einlegen. Auch beim Trinken kann viel falsch gemacht werden. Ein kühles Bier oder die süße, eiskalte Limo sind eher kontraproduktiv. Ideale Durstlöscher sind ungekühlte Getränke wie Mineralwasser, ungesüßte Tees oder Saftschorlen – kein Alkohol. Auch das Tragen von luftiger Kleidung und einer Kopfbedeckung hilft gegen Hitze. Hände, Nacken und Gesicht können zwischendurch mit Wasser abgekühlt werden.

Von André Pichiri