Bis zu 27 Grad am Wochenende in der Region Hannover: Die Hitzewelle dürfte ab Freitag wieder viele Menschen in die Freibäder locken. Aber es gelten weiterhin strenge Regeln. Mehrere Zeitfenster zum Schwimmen, gesperrte Umkleiden, Onlineanmeldung – und Hygieneabstand halten auch im Wasser – was Sie wissen müssen.