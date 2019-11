Hannover: Alte Bank-Schönheit erstrahlt in neuem Glanz

HANNOVER

Heutzutage gibt es nur wenige Bauprojekte, die innerhalb des gesetzten Kosten- und Zeitrahmens fertiggestellt werden. Der Deutschen Bank ist das Kunststück gelungen: Die geschichtsträchtige Filiale des Geldhauses am Georgsplatz wurde nicht nur zeitlich punktgenau modernisiert, man blieb bei dem Projekt sogar „einen Hauch“ unter den veranschlagten Kosten, erklärte Markus Rammes, Sprecher der Geschäftsleitung der Deutschen Bank Hannover, am Dienstag. Jetzt ist die Filiale in der Innenstadt bundesweit die erste dieser Größe, die vollständig nach dem Konzept „Filiale der Zukunft“ gestaltet wurde.

SCHATZ: Der alte Tresorraum mit Schließfächern und Jugendstil-Geländer ist unverändert geblieben.. Quelle: Katrin Kutter

Die Vorarbeiten für die Sanierung des Gebäudes begannen im Spätherbst 2018, aktuell müssen noch Restarbeiten in der obersten Etage durchgeführt werden, die im Januar abgeschlossen werden. Damit hat man die vorgesehene Umbaudauer von 15 Monaten eingehalten. Die Modernisierung des Baus mit der prachtvollen Fassade, der von 1897 bis 1900 für das Vorläuferinstitut Hannoversche Bank errichtet wurde, kostete einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. „Es war uns eine Herzensangelegenheit, das Gebäude umzubauen“, sagte Rammes.

Schalterhalle ist weg

Für die Summe wurde der 120 Jahre alte Bau von außen und von innen aufgehübscht. Die sichtbarste Veränderung an der Fassade ist die Verlegung des Haupteingangs zurück an die historisch korrekte Position. In der Filiale ist kaum etwas geblieben, wie es mal war: Die alte Schalterhalle ist weg, stattdessen betreten Kunden über eine Treppe ein großzügig, modern und anheimelnd gestaltetes Foyer, in das zwei kubisch anmutende Besprechungsräume in „Deutsche-Bank-Blau“ integriert wurden.

Zudem wurde im Innern Etage um Etage abschnittsweise komplett entkernt, neu gestaltet und mit modernster Kommunikations- und Versorgungstechnik ausgestattet. 20 Gewerke waren an dem Projekt beteiligt, darunter Maurer, Maler, Stukkateure und Klimatechniker. Unter anderem haben sich die digitalen Arbeitsmöglichkeiten für die rund 200 Beschäftigten so verbessert, dass künftig das Ausdrucken von Dokumenten minimiert wird. Die Zahl der Beratungsräume wurde um 15 auf 35 gesteigert.

MODERN: Im Foyer sind kubische Besprechungsräume eingerichtet, eine Sitzecke gibt es auch. Quelle: Katrin Kutter

Der Foyerbereich der Deutschen Bank soll künftig mehr für die Öffentlichkeit geöffnet werden. „Wir wollen am gesellschaftlichen Leben der Stadt teilnehmen“, erklärte Filialdirektor Michael Hobusch. So sind bereits im Dezember drei externe Veranstaltungen (darunter eine Lesung) in den Räumlichkeiten geplant.

Von Inken Hägermann