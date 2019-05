Hannover

Hindenburg hat ausgedient – jetzt wird es spannend, welchen neuen Namen die Bürger, letztlich aber die Volksvertreter im Stadtbezirk, der Straße im Zooviertel geben werden. Geduld ist gefragt, das Verfahren dazu hat gerade erst begonnen.

Hindenburg hat Hitler ermöglicht

Anlieger der Hindenburgstraße bekommen im ersten Schritt Post von der Stadt, in der sie von dieser eingeladen werden, sich an der Namensfindung zu beteiligen. Ein Tipp: Hindenburg wird sicher keine Chance haben – selbst dann nicht, wenn die ganze Straße diesen Vorschlag einreichen sollte. Da dem früheren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg (1847 – 1934) bei der „Zerstörung der Republik und beim Ausbau der Diktatur unter einem antisemitischen Regierungsprogramm eine zentrale Rolle“ zugeschrieben wird, soll er auch nicht weiter mit einem Straßennamen geehrt werden. Immerhin hat Hindenburg dazu beigetragen, Hitler erst möglich zu machen.

Jeder Bürger kann sich beteiligen

Wer also darüberhinaus eine gute Idee hat und diese gut begründen kann, muss nicht im Zooviertel wohnen. Jeder Bürger in Hannover kann sich beteiligen. Da die meisten Persönlichkeiten, die mit Straßennamen geehrt wurden, immer noch männlich sind, haben weibliche Vorschläge die größere Chance.

Sieben Namen werden ausgewählt

Aus den eingegangenen Vorschlägen wählt der Stadtbezirksrat nicht mehr als sieben Namen aus. Diese werden dann zu gegebener Zeit den Anliegern genannt – gibt es bei ihnen einen Favoriten, ist die Chance sehr hoch, dass dieser Name es dann wird. Wer sich dann immer noch nicht von der „ Hindenburgstraße“ trennen kann, kann diese Adresse noch ein Jahr nutzen. Der alte und der neue Name werden in einer einjährigen Übergangszeit parallel nebeneinander bestehen.

Bis 31. Mai ist noch Zeit für Vorschläge

Wer also Ideen hat: Bis zum 31. Mai 2019 können sie geschickt werden an Landeshauptstadt Hannover, Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten, OE 18.62.01, Postfach 125, 30001 Hannover. Alternativ ist auch eine E-Mail an das Stadtbezirksmanagement unter 18.62.01.sbm@hannover-stadt.de in der genannten Frist möglich.

Von Petra Rückerl