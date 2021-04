Hannover

Sich mit der Zukunft der hannoverschen Innenstadt auseinanderzusetzen, ist seit dem Ausbruch der Pandemie vor über einem Jahr das Gebot der kommunalpolitischen Stunde. Sie, die Corona-Pandemie, wirke auf die Innenstädte wie ein Brennglas. Und wenn Städte und Gemeinden nicht schnell handeln, werde man die deutschen Innenstädte in fünf bis zehn Jahren nicht mehr wiedererkennen. Sagte Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund bei einer von der hannoverschen SPD initiierten Online-Dialogrunde am Montagabend.

Es scheint fast so, als wenn sich die SPD mit der Stadt in einen Wettstreit um die besten Innenstadt-Ideen begeben möchte, denn auch die Verwaltung plant einen Dialog, wie Hannovers Innenstadt gut in die Zukunft gebracht werden kann. Wie dem auch sei, die Zeit drängt. Gerd Landsberg zitierte die aktuellen Zahlen des Handelsverbandes, und die sind alarmierend: „Durch Corona werden bundesweit 82.000 Geschäfte nicht mehr öffnen, was den Verlust von 450.000 Arbeitsplätzen nach sich zieht.“

„Müssen hannoversche Innenstadt nicht neu erfinden“

Was also tun? Zumal sich der Umsatz im Online-Handel in der Pandemie inzwischen auf 72 Milliarden Euro gesteigert habe, „die Menschen sich daran gewöhnt und keine schlechten Erfahrungen gemacht haben“, so Landsberg. Viele internationale Städte setzen der drohenden Verödung Erlebniskonzepte entgegen wie Spielplätze, grüne Innenstadtoasen, Wohnungen über Kaufhäusern, Erlebnisgastronomie. Unter „mehr als Einkaufen“ verstehe man auch, wenn es in der Innenstadt etwa möglich sei, Surfbretter vor dem Kauf vorher in einem Bassin ausprobieren zu dürfen, bei dem man zuschauen könne. „Wir müssen Orte schaffen, an denen sich die Menschen gerne aufhalten.“

Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft Hannover, warnte indes davor, zu schnell angesagten Trends nachzulaufen und das zu machen, was andere auch schon machen. „Wir haben schon vieles. In der Innenstadt gibt es mehr Kultureinrichtungen als in der Fläche in ganz Niedersachsen. Und wir haben tolle inhabergeführte Geschäfte. Wir müssen uns dessen nur bewusst werden. Und das, was wir haben, vielleicht besser nach außen darstellen.“ Gleichwohl sei man neuen Ideen immer aufgeschlossen, nur die hannoversche Innenstadt müsse man nicht neu erfinden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Handwerkskammer-Chef: „Brauchen die Ideen junger Leute“

Sah auch Monika Dürrer so vom Handelsverband Hannover. Das Bild der Innenstadt werde sich ändern, aber der alte Grundsatz „Handel durch Wandel“ bleibe bestehen. Man brauche wieder ein buntes Bild in der Stadt, das stimme zwar. Aber immer noch seien Innenstädte Orte, an denen der Kunde etwas Verlockendes finden wolle, „was er noch gar nicht im Sinn hatte“. Danach gehe er in die Gastronomie und besuche zum Abschluss noch eine Kulturveranstaltung. „Das sind Dinge, die der Online-Handel nicht bieten kann.“

Peter Karst von der Handwerkskammer Hannover brachte die Idee ins Spiel, sich gezielt an Jugendliche und junge Erwachsene wie Studierende zu wenden. „Junge Leute ist das, was es braucht, um weiterzukommen.“ Man müsse mehr Durchmischung zulassen. Stephan Müller-Schleipen vom Netzwerk Die Stadtretter schlug in dieselbe Kerbe: „Die Georgstraße in Hannover sieht aus wie die Kö in Düsseldof. Wir brauchen mehr lokale Loyalität.“ Wie sehe die Stadt sonntags und nach 22 Uhr aus? „Wenn wir uns das vor Augen führen, wissen wir, was zu tun ist.“

Bringt ein Bürgerdialog den Durchbruch für die City?

Und bei noch einem Punkt war sich die Expertenrunde einig: Man brauche einen Bürgerdialog mit Hannoveranern, die sich sonst nirgendwo engagieren. Weder in der Politik noch im Verein. Der Vorschlag von Gerd Landsberg, Hannoveraner nach dem „reinen Zufallsprinzip aus dem Einwohnermelderegister“ nach ihren Ideen und Wünschen zu fragen oder sie zu einer Dialogrunde einzuladen, fand breite Zustimmung. „Bitte sofort umsetzen“, bat Martin Prenzler.

Der SPD-Dialogprozess „Hannover – Innenstadt der Zukunft“ war der Auftakt zu einer fünfteiligen Veranstaltungsreihe. Sie soll im April fortgesetzt werden zu Themen wie „Vielfalt und Kultur“, „Wohnen, Umwelt und Leben“, „Sauberkeit und Ordnung“ sowie „Sport und Erlebnis“. Mit dem ersten Dialog sei man in einen breiten, aber keinesfalls bindenden Beteiligungsprozess eingetreten, so die SPD Hannover.

Von Andreas Voigt