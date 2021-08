Hannover

In den kommenden Wochen wird die Hildesheimer Straße in Hannover zur Baustelle – aufgrund der Arbeiten werden abschnittsweise Sperrungen eingerichtet. Bei der vielbefahrenen Straße muss die Fahrbahn saniert werden zwischen dem Aegidientorplatz und der Neckarstraße südlich des Südschnellwegs. Vorgesehen für die Sanierung sind acht Bauabschnitte im August und September. Autofahrer werden gebeten, die entsprechenden Bereiche weiträumig zu umfahren.

Bauarbeiten starten am 16. August

Start der Arbeiten ist am Montag, 16. August. Für die neue Asphaltschicht muss die bisherige Fahrbahndecke bis auf fünf Zentimeter abgefräst werden. Um Sicherheitsabstände zwischen den Arbeiten und dem Verkehr einzuhalten, sind nach Angaben der Stadt zeitweise Vollsperrungen unvermeidbar. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, soll ein Teil der Arbeiten in der Nacht und an den Wochenenden durchgeführt werden.

Sperrungen stadtauswärts

Ab Montag, 16. August, 7 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 19. August, wird die Hildesheimer Straße zwischen Orli-Wald-Allee und südlich der Riepestraße in Fahrtrichtung stadtauswärts für den Auto- und den Lastwagenverkehr voll gesperrt. Autos werden über die Straßen Altenbekener Damm, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, Schützenallee, Willmerstraße umgeleitet. Der Lastwagen müssen wegen der zu geringen Durchfahrtshöhe in der Schützenallee über Altenbekener Damm, Mainzer Straße, Wolfstraße, Am Schafbrinke, Peiner Straße fahren.

Ab Dienstag, 17. August, 7 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 20. August, wird die Hildesheimer Straße zwischen der Hausnummer 280 und einschließlich Einmündung Neckarstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts für den Verkehr voll gesperrt. Umleitung erfolgt über die Straßen Peiner Straße, Thurnithistraße und Garkenburgstraße.

Sperrung in beiden Fahrtrichtungen

Ab Donnerstag, 19. August, 7 Uhr, bis voraussichtlich Sonnabend, 21. August, wird die Hildesheimer Straße zwischen Geibelstraße und Altenbekener Damm in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die Straßen Altenbekener Damm, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und umgekehrt geführt.

Sperrung stadteinwärts

Ab Freitag, 20. August, 15 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 23. August, 6 Uhr, wird die Hildesheimer Straße zwischen Alte Döhrener Straße und Altenbekener Damm in Fahrtrichtung stadteinwärts voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Alte Döhrener Straße und Altenbekener Damm umgeleitet.

Bis Ende September sind die weiteren Arbeiten in den folgenden Bauabschnitten geplant: Hildesheimer Straße stadtauswärts zwischen Aegi und Sextrostraße, stadtauswärts zwischen Bürgermeister-Fink-Straße und Geibelstraße, stadteinwärts zwischen Feldstraße und Schlägerstraße sowie stadteinwärts zwischen Geibelstraße und Hildesheimer Straße 55.

Von NP/Okz