Hannover

Nach der Überschreitung des kritischen 7-Tagesinzidenz-Wertes von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner wird in Hannover ab Mittwoch die Maskenpflicht auf bestimmte Bereiche im Freien erweitert. Am Montag hat die Region definiert, welche Bereiche davon genau betroffen sind. Dazu gehören Fußgängerzonen, Wochen-, Spezial- und Jahrmärkte, Einkaufszentren und Einkaufsstraßen sowie die dazugehörenden Parkplätze.

In der Landeshauptstadt sind somit beispielsweise die komplette Fußgängerzone in der City, aber auch die Lister Meile oder Ladengegenden wie der Engelbosteler Damm in der Nordstadt betroffen. Um eine entsprechende Beschilderung müssen sich die jeweiligen Kommunen der Region kümmern.

Wann und für wen gilt die Pflicht nicht?

Ausnahmen für die Maskenpflicht an den besagten Orten gelten:

für die Ausübung einer andauernden beruflichen schweren körperlichen Tätigkeit

für Menschen mit körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung

für Menschen mit einer Vorerkrankung, die ein ärztliches Attest vorweisen können, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist

für Kinder unter sechs Jahren

bei gerichtlichen Ortsterminen

während sportlicher Betätigung

Die Ausnahmeregelung für Sporttreibende gilt ausschließlich unmittelbar während der sportlichen Betätigung. Vor und nach dem Sport muss dagegen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden – insbesondere auf Sportanlagen, in den Umkleiden sowie beim Betreten und Verlassen der Umkleiden.

Aufruf zu mehr Eigenverantwortung

Regionspräsident Hauke Jagau rief in seiner Erklärung zugleich zu mehr Eigenverantwortung auf. „Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich unabhängig von Verordnungen und Allgemeinverfügungen so vernünftig verhalten, dass das Ansteckungsrisiko minimal ist. Wenn ich mich irgendwo aufhalte, wo ich auf andere Menschen treffe und den Abstand nicht einhalten kann, tragen ich eben eine Maske“, so Jagau. Zudem stellte er klar: „Verordnungen, die nicht respektiert werden, helfen leider nichts. Deshalb glaube ich, dass wir mit Vorschriften maßvoll umgehen müssen und auf die Eigenverantwortung der Einwohnerinnen und Einwohner setzen sollten.“

Kein Alkoholverkauf zwischen 23 und 6 Uhr

Die zweite Maßnahme, die am Mittwoch mittels einer neuen Verfügung in Kraft tritt, betrifft den Verkauf von Alkohol innerhalb der Sperrstunden. Zwischen 23 und 6 Uhr ist es Kiosken, Trinkhallen, Tankstellen und Supermärkten untersagt, alkoholische Getränke zu verkaufen. Gastronomischen Betrieben ist der Außer-Haus-Verkauf von Alkohol generell auch außerhalb der Sperrstunde untersagt.

Von André Pichiri